Guendalina Tavassi ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello Vip dopo una rovinosa caduta avvenuta durante un gioco con Giulia Provvedi. L'incidente, che ha coinvolto anche Andreas Muller e Marina La Rosa, ha costretto la produzione a portare la concorrente in ospedale per controlli medici immediati. Il pubblico sui social si è diviso tra preoccupazione sincera e commenti fuori luogo, mentre la madre Emanuela Fuin ha condiviso dettagli sull'accaduto.

La tensione sale all’interno della Casa del Grande Fratello Vip dopo un incidente che ha coinvolto direttamente Guendalina Tavassi. A poco più di un mese da precedenti episodi simili che avevano visto protagoniste Valeria Marini e Carmen Di Pietro, questa volta lo scontro fisico è stato più serio. Durante una sessione di giochi con i coinquilini, la concorrente è caduta violentemente, battendo la testa sul pavimento e generando forte apprensione tra gli altri partecipanti e la produzione.

La dinamica dell’incidente in cucina

L’episodio si è verificato nella zona della kitchen. Guendalina Tavassi aveva chiesto a Giulia Provvedi di prenderla in braccio mentre era salita su un mobile. Tuttavia, qualcosa è andato storto: Giulia è scivolata e Tavassi è caduta all’indietro, colpendo la nuca contro il pavimento rigido. Immediatamente dopo l’impatto, la gieffina si è toccata la testa, visibilmente spaventata ed dolorante.

Le sue parole hanno testimoniato la gravità della botta ricevuta: “No, sono morta. Oddio ho battuto la testa.” Proseguendo nel racconto sotto shock, ha aggiunto: “Ragazzi ve lo giuro, la testa. Sono caduta di testa, ve lo giuro su Dio“. Gli amici presenti, tra cui Andreas Muller, Marina La Rosa e Giulia Provvedi, si sono precipitati per aiutarla a rialzarsi.

Muller ha tentato di calmare l’amica minimizzando l’accaduto per non alimentare il panico: “No, no, no amo non è niente. Ti sei spaventata, ti ho visto io, tranquilla“.

Il comunicato ufficiale e l’uscita dalla Casa

La regia ha interrotto l’inquadratura sulla scena, mostrando poi Piera Meloni accorrere dal bagno verso la cucina attirata dalle urla. Successivamente, il Grande Fratello ha annunciato tramite un breve comunicato che la quarantenne aveva lasciato momentaneamente la Casa “per motivi personali“. Sebbene la nota fosse vaga, era evidente che l’allontanamento fosse legato alla necessità di accertamenti medici urgenti.

Sui social network, in particolare su X e Instagram, molti fan hanno richiesto aggiornamenti sulle condizioni di salute della Tavassi. La madre, Emanuela Fuin, ha pubblicato il video della caduta condividendo ironicamente la stessa formula usata dalla produzione: “I motivi personali“, collegando chiaramente l’assenza della figlia all’incidente avvenuto in diretta.

Reazioni contrastanti del pubblico

La reazione degli utenti di Internet è stata duplice. Da un lato, numerosi sostenitori del reality di Canale 5 hanno espresso solidarietà e preoccupazione, invitando la concorrente a tornare “Torna, ti aspettiamo più forte e folle di prima“. Molti hanno sottolineato come la salute debba venire prima delle dinamiche televisive, criticando chi strumentalizzava l’evento.

Dall’altro lato, non sono mancati commenti giudicati inappropriati da parte di alcuni hater, che hanno parlato di “karma” o attaccato la Tavassi per le sue posizioni nel programma. Questi post hanno scatenato indignazione nell’hashtag ufficiale della trasmissione, dove diversi utenti hanno ribadito che “La priorità è la salute e basta” e che il tifo da stadio dovrebbe lasciare spazio al rispetto umano quando si tratta di infortuni reali.

Si prevede che Guendalina Tavassi possa rientrare nella Casa nella notte tra venerdì e sabato 20 novembre, a condizione che i controlli ospedalieri confermino l’assenza di conseguenze gravi legate alla botta alla testa.