Roma, 21 nov. (askanews) – Francesco Schettino è uscito dal carcere dopo oltre nove anni trascorsi a Rebibbia, e sarà affidato ai servizi sociali. L’ex comandante della Costa Concordia era stato condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio legato al famoso inchino della nave da crociera – in cui persero la vita 32 persone.

Nel momento del passaggio ravvicinato alla costa per rendere omaggio all’isola, a bordo dell’imbarcazione c’erano oltre 4.200 persone tra passeggeri ed equipaggio, l’impatto su uno scoglio aprì un enorme squarcio nella fiancata che provocò il naufragio. Drammatiche furono le operazioni di salvataggio.La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma è arrivata al termine dell’esame del percorso rieducativo e della condotta tenuta dall’ex comandante durante la reclusione.