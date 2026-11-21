Si è ucciso l'ex capo della polizia De Gennaro nella casa di campagna

Si è ucciso l'ex capo della polizia De Gennaro nella casa di campagna

Roma, 21 nov. (askanews) – Si è tolto la vita con un colpo di pistola Gianni De Gennaro nella sua casa di campagna, a Montiano, in Toscana. L’ex capo della polizia nei giorni scorsi aveva ricevuto la notizia di essere indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

Per De Gennaro, 78 anni, la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, ma il Gip aveva rigettato l’istanza. Proprio le vicende giudiziarie lo avrebbero sconvolto al punto da suicidarsi.