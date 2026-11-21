Milano, 21 nov. (askanews) – Peter Pan – Il Musical festeggia 20 anni di successi con una nuova edizione con la direzione artistica di Daniele Finzi Pasca, regista di fama mondiale, e il ritorno, a grande richiesta, di Leonardo Cecchi nel ruolo di Peter Pan e Martha Rossi in quello di Wendy. Per la prima volta, il ruolo di Capitan Uncino sarà affidato a Filippo Strocchi, performer di spicco del panorama internazionale del musical.Milano torna a volare verso l’Isola che non c’è con Peter Pan – Il Musical, che nel 2026 celebra vent’anni dalla sua nascita tornando dal 23 dicembre al 10 gennaio al TAM Teatro Arcimboldi Milano, il palcoscenico dove tutto ebbe inizio.Un video dietro le quinte di questo imponente show, che si rinnova rimandendo fedele alle origini.Per questo importante anniversario, lo spettacolo affida il suo nuovo percorso artistico alla visione di Daniele Finzi Pasca, regista, autore e artista di fama internazionale, chiamato a rileggere il mondo di Peter Pan attraverso il suo personalissimo linguaggio scenico, fatto di poesia, immaginazione e teatro visivo.

Al suo fianco, Maurizio Colombi firma la regia dello spettacolo, nel segno della continuità con l’allestimento che, fin dalla sua nascita, ha contribuito a decretarne il successo.L’incontro tra la storia amata da più generazioni e la poetica di Finzi Pasca dà vita a una nuova dimensione dello spettacolo mantenendone intatta l’identità ma restituendogli un nuovo sguardo, una nuova energia e una dimensione spettacolare rinnovata.”Per ritrovare la magia dello spettacolo di vent’anni fa bisognava cambiarlo, guardarlo con occhi diversi”, spiega il produttore Gianmario Longoni.

“Io e il regista Maurizio Colombi abbiamo pensato che potesse aiutarci soltanto Daniele Finzi Pasca. Le sue creazioni, dalle cerimonie olimpiche a “Corteo” e “Luzia” di Cirque du Soleil, hanno girato tutto il mondo e hanno portato con sé un’estetica fortemente onirica”.Un approccio che Daniele Finzi Pasca sintetizza così: “Il mio ruolo è aiutare a osservare lo spettacolo che tutti conoscono, al quale sono affezionato, con una lente esterna.

Nel gioco scenografico e scenotecnico, lo spettacolo permette di ingigantire le cose, renderle più dinamiche e sorprendenti, così da tornare alla radice”. Una radice che è anche nella musica di Edoardo Bennato: “Questi testi e questa musicalità erano piuttosto un canto rivoluzionario, la voglia di una generazione di dire che la fantasia è potente. Dobbiamo ritrovare l’identità e la forza di questo spettacolo attraverso la bellezza”.