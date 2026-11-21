Tapachula, 21 nov. (askanews) – Una carovana di migranti provenienti da diversi paesi centroamericani si sta dirigendo a nord attraverso il Messico verso gli Stati Uniti. Tra loro ci sono migranti honduregni, tra cui un padre che spera di ricongiungersi con la figlia a Houston dopo essere stato deportato in Honduras circa tre mesi fa, secondo quanto da lui stesso raccontato.

Il gruppo ha attraversato il confine tra Guatemala e Messico e ha proseguito attraverso lo stato meridionale del Chiapas, dirigendosi verso la città di Tapachula.