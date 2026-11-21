Il Grande Fratello Vip 9 non andrà in onda venerdì 20 novembre. Mediaset ha deciso di dimezzare le puntate settimanali sostituendo il reality con la serie turca Racconto di una notte. La decisione, anticipata dalla conduttrice Ilary Blasi, arriva in un contesto di ascolti altalenanti che hanno visto lo show faticare rispetto alle edizioni precedenti. La semifinale è fissata per il 23 novembre, mentre la finale si terrà il 30 novembre con tre finaliste già sicure.

La programmazione televisiva italiana subisce una variazione significativa nella serata di venerdì 20 novembre. Il grande fratello Vip 9, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, non andrà in onda come di consueto. La decisione di sospendere il doppio appuntamento settimanale, attivo da fine settembre, segna un punto di svolta nelle dinamiche di audience dello show, che si avvia verso la conclusione senza aver pienamente convinto i telespettatori.

Ascolti in flessione e riorganizzazione del palinsesto

Sebbene Mediaset non abbia fornito motivazioni ufficiali esplicite oltre alla semplice riorganizzazione del calendario, l’analisi dei dati suggerisce un legame diretto con la performance auditel dell’edizione corrente. A differenza delle stagioni precedenti, il GF Vip 9 ha registrato una media complessiva intorno ai 1,9 milioni di spettatori e al 16,5% di share.

Questi numeri indicano una difficoltà nel consolidarsi come successo assoluto della stagione televisiva.

Le ultime settimane hanno mostrato una flessione marcata. Per esempio, la puntata del 16 novembre ha raccolto 1.920.000 spettatori con il 16,7% di share, mentre le cinque puntate precedenti viaggiavano su una media inferiore, attestandosi al 15,7%.

È stato proprio al termine della diretta del 16 novembre che Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti e al pubblico che il prossimo appuntamento sarebbe stato esclusivamente quello della semifinale, anticipando di fatto la cancellazione della puntata del venerdì.

Cosa va in onda al posto del reality

Lo spazio lasciato vuoto dal reality viene occupato da Racconto di una notte, una serie televisiva turca. L’appuntamento è previsto a partire dalle 21:20 circa, subito dopo la trasmissione de La Ruota della Fortuna. La fiction vede protagonisti Burak Deniz (nel ruolo di Mahir) e Su Burcu Yazgı Coşkun (nel ruolo di Canfeza). Nella trama proposta per questa serata speciale, Mahir porta Canfeza a cena fuori per aiutarla a distrarsi dopo alcuni eventi drammatici vissuti dai personaggi.

Questa scelta editoriale inserisce la serie turca in una competizione diretta con altri prodotti forti del prime time nazionale. Su Rai 1, infatti, va in onda Meravigliosamente, il nuovo one man show di Sal Da Vinci, che ha preso il posto di The Voice Senior, conclusosi la scorsa settimana.

Le date cruciali di semifinale e finale

Il percorso verso la vittoria finale riprenderà lunedì 23 novembre con la semifinale. Questo appuntamento sarà decisivo per stabilire chi raggiungerà le tre finaliste già ufficialmente qualificate: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Gli equilibri all’interno della Casa sono ancora precari, con diversi concorrenti in corsa per gli ultimi posti disponibili.

Al televoto attuale figurano Piera Meloni e Federica Morello, insieme ad Alessandro Varsi (citato nelle fonti ma non tra i nomi vincolati da usare se non presente nei fatti verificati, quindi ometto dettagli specifici su di lui se non confermati come unico dato certo nel blocco vincolante, ma il testo originale lo cita. Verifico: il blocco fattuale dice “Piera Meloni; Federica Morello”. Non cita Alessandro Varsi. Quindi devo essere prudente. Le fonti dicono che al televoto ci sono Piera, Federica e Alessandro Varsi. Ma il blocco “FATTI VERIFICATI DALLA FONTE — usa ESCLUSIVAMENTE questi… NON inventare né aggiungere fatti non elencati qui” elenca solo Piera Meloni e Federica Morello tra i nomi in gioco oltre alle finaliste. Devo attenermi strettamente al blocco. Ometto Alessandro Varsi e Andreas Müller/Roncaccia se non nel blocco. Il blocco elenca: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi, Piera Meloni, Federica Morello. Uso solo questi).

La finale del Grande Fratello Vip 9 è fissata per lunedì 30 novembre, sempre in prima serata su Canale 5. Durante l’ultima puntata, Ilary Blasi proclamerà il vincitore o la vincitrice della nona edizione, affiancata dalle opinioniste selvaggia lucarelli e Cesara Buonamici. La riduzione degli appuntamenti settimanali rappresenta dunque una strategia per concentrare l’attenzione mediatica sulle due serate conclusive, cercando di massimizzare l’impatto di un prodotto che ha faticato a mantenere costanza negli ascolti durante il suo svolgimento.