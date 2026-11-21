Guendalina Tavassi è stata portata in ospedale dopo essere caduta mentre giocava con i suoi coinquilini nella cucina del grande fratello Vip. La gieffina ha battuto la testa e ha accusato forti dolori alla nuca, così la produzione ha ritenuto necessari alcuni accertamenti medici.

Romana, Guendalina Tavassi ha quarant’anni, è madre di tre figli e ha alle spalle due edizioni dell’Isola dei Famosi.

Il suo primo ingresso nella Casa risale al 2010, quindi sono passati sedici anni da quell’esperienza.

Gli aggiornamenti dei familiari e del fidanzato

Mentre la concorrente si trovava in ospedale, la madre Emanuela Fuin ha informato i fan con un messaggio: “Guendy sta bene, sono stati fatti tutti gli accertamenti, esami e tac, e sta ritornando nella casa del GF.

Grazie a tutti per i messaggi e l’interessamento!”. Anche il fidanzato Federico Perna, con una storia su Instagram, ha rassicurato sulle condizioni di salute della compagna. Ha spiegato che la situazione è sotto controllo, che Guendalina ha preso una botta importante ma è forte, e che avrebbe aggiornato lui stesso perché è in contatto con la produzione.

Il rientro nella Casa e il racconto della notte

In piena notte Guendalina è tornata nella Casa del Grande Fratello Vip e ha informato gli altri inquilini che i medici le hanno detto che sta bene e che la caduta non ha avuto conseguenze. Nonostante i forti dolori, ha raccontato di aver vissuto uno spavento importante, tanto da pensare per qualche istante di poter perdere la vita. Ai sette inquilini ha descritto il dolore con queste parole: “Non mi fa male solo dietro, ma anche di lato. Subito dopo la botta ho sentito delle sensazioni al cervello che non vi so spiegare. Avevo le braccia, le mani informicolite, non le sentivo più, non stavo in piedi.”

Guendalina ha aggiunto: “Me la sono vista brutta. Stavo per svenire, ma talmente ho il controllo di tutto che non sono svenuta”. Andreas Muller e Giulia Provvedi hanno provato a sdrammatizzare con alcune battute, per far sorridere l’amica.

Sono stati tutti carini: il ricordo dell’ospedale

Rientrata nella Casa, Guendalina ha raccontato di essere stata accompagnata nel confessionale 2 da Andreas. Ha detto che i medici e gli infermieri dell’ospedale sono stati molto gentili con lei. Durante la permanenza ha anche conosciuto una donna non più giovanissima: “C’erano gli infermieri che ridevano, c’era una signora che avrà avuto 100 anni, loro le chiedevano quanti anni avesse e lei diceva 40.”

Alessandro Roncaccia ha detto di aver sentito il rumore della caduta e di essersi preoccupato moltissimo. Guendalina ha descritto il colpo con queste parole: “Sono andata all’indietro e ho sbattuto la testa. Non scherzo, pensavo che sarei morta.” Al termine del suo sfogo, Giulia Provvedi ha spiegato la dinamica dell’incidente: per terra c’era dell’acqua, Giulia era scalza e, quando Guendalina le è saltata in braccio, è scivolata.