Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: la versione di Alessia Pascarella sul casting del Grande Fratello Vip

Negli ultimi giorni si era diffusa l’idea che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri fossero tra i nomi papabili per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il clamore generato dalle rivelazioni di Ciro Solimeno, però, alcuni addetti ai lavori e protagonisti del gossip sostengono che le carte sul tavolo siano cambiate: a esprimersi in modo netto è stata Alessia Pascarella in un’intervista per Casa Lollo, dove ha ripercorso la vicenda e il rapporto con Martina.

La testimonianza di Alessia arriva a margine di un passato condiviso nello show Temptation Island, dove lei e Martina si sono conosciute senza però stringere un’amicizia profonda. Sempre in questo contesto si inserisce l’ingresso anticipato nella Casa di persone come Raul Dumitras, arrivato in occasione dell’open house prima della prima puntata del 17 marzo 2026, scatenando subito commenti e prime tensioni tra i coinquilini.

La versione di Alessia Pascarella

Secondo Alessia Pascarella, quanto raccontato da Ciro Solimeno durante il suo percorso televisivo ha avuto ripercussioni pratiche sul casting. Alessia ha spiegato che, se non fosse emersa quella specifica vicenda, Martina De Ioannon e anche Gianmarco Steri avrebbero potuto essere confermati per il Grande Fratello Vip. Nel suo racconto si legge un’accusa di tempismo e di mancato rispetto delle regole: l’episodio con Ciro, riferito a incontri avvenuti durante il Trono di Uomini e Donne, sarebbe stato ritenuto incompatibile con alcune esigenze produttive. Questa lettura prova a spiegare perché alcuni nomi presenti in una lista di casting ipotetica non si siano poi concretizzati.

Il presunto retroscena e le regole del programma

Nel ragionamento di Alessia c’è un elemento chiave: il rapporto tra dichiarazioni pubbliche e selezione dei concorrenti. La produzione del Grande Fratello Vip pone molta attenzione a immagine e coerenza, e la confessione fatta da Ciro Solimeno a Maria De Filippi è stata vista come un punto di rottura. Per Alessia, la domanda cruciale è perché non si sia parlato prima: «Se non dicevi quella cosa, secondo me sarebbero andati», ha sostenuto, rimarcando l’idea che la tempistica abbia influito sul risultato finale.

Raul Dumitras: ingresso, dichiarazioni e prime tensioni

L’alternativa ai nomi molto chiacchierati è stata l’ingresso di Raul Dumitras, volto già noto per la partecipazione a Temptation Island. Raul ha spiegato ai coinquilini che non prova più rancore per la sua ex, Martina De Ioannon, e che sarebbe in grado di convivere con la sua eventuale presenza in Casa senza problemi particolari. Allo stesso tempo, i primi momenti dentro il loft non sono stati tranquilli: Raul è finito al centro di un confronto con Ibiza Altea a causa di un gesto in cucina, episodio che ha mostrato come le dinamiche del gruppo si formino molto rapidamente.

Il battibecco con Ibiza Altea

La scintilla è partita da una smorfia mentre Ibiza preparava delle patate: la coinquilina ha interpretato il gesto come un giudizio ripetuto e ha accusato Raul di atteggiamenti arroganti e di voler creare un teatrino per le telecamere. Raul ha provato a chiarire, ha chiesto scusa e ha tentato di ricucire, ma il confronto ha lasciato una certa tensione. La scena, commentata anche da Renato Biancardi, ha evidenziato come piccoli dettagli possano diventare elementi di conflitto nelle convivenze forzate di un reality.

Cosa cambia per il cast e per il pubblico

La vicenda mette in luce due aspetti: il peso delle rivelazioni pubbliche sulle scelte di casting e la velocità con cui si formano le dinamiche interne alla Casa. La presunta lista compilata da alfonso signorini e accordata con Mediaset è stata citata più volte, così come sono rinate discussioni legate alle rivelazioni di Fabrizio Corona. In questo quadro, la presenza di volti come Raul Dumitras e le notizie su possibili richiami a personaggi come Lino Giuliano (legato all’edizione del 2026) mostrano che la costruzione del cast resta un processo complesso, influenzato da rapporti personali, gossip e scelte editoriali.

Per i fan resta l’attesa di vedere come si evolveranno le relazioni: se da un lato c’è chi sperava in Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, dall’altro il format continua ad alimentare storie e scontri che il pubblico segue con interesse. Seguiremo gli sviluppi in diretta per capire se le ipotesi di backstage si confermeranno o se nuovi colpi di scena rimescoleranno nuovamente le carte.