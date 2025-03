Un finale ricco di colpi di scena

Con l’avvicinarsi della finale del Grande Fratello, le dinamiche all’interno della Casa si fanno sempre più intricate. I concorrenti, ormai consapevoli che la vittoria è a portata di mano, iniziano a rivedere le loro strategie. Tra alleanze che si rompono e rivalità che si intensificano, il clima è teso e carico di aspettative. Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, si trova al centro di queste dinamiche, attirando l’attenzione sia del pubblico che dei suoi compagni di gioco.

Zeudi e le sue controversie

Zeudi ha dimostrato di saper sfruttare a suo favore la luce che Helena Prestes le ha inizialmente conferito. Tuttavia, la sua strategia non è priva di critiche. Molti concorrenti, tra cui Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, iniziano a mettere in discussione il suo comportamento, accusandola di sfruttare le situazioni a proprio vantaggio. La tensione culmina in un episodio controverso, dove Zeudi è accusata di aver sputato acqua addosso a Helena, un gesto che ha sollevato un polverone tra i telespettatori e i concorrenti.

Le alleanze cambiano

Nel frattempo, Lorenzo Spolverato sembra aver aperto gli occhi sulla situazione. Dopo aver preso le distanze da Shaila, che lo ha escluso, si unisce a Helena e Javier, creando una nuova alleanza. Questo cambiamento di rotta ha sorpreso molti, poiché Lorenzo era considerato uno dei sostenitori di Zeudi. La sua nuova posizione potrebbe rivelarsi strategica, soprattutto ora che le tensioni tra i concorrenti sono alle stelle. La Casa del Grande Fratello, nota per le sue dinamiche imprevedibili, si prepara a un finale che promette di essere esplosivo.