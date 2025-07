La moglie di Amadeus via da "È sempre mezzogiorno"?: è per fare un dispetto al marito?

Giovanna Civitillo la prossima stagione non sarà più nel cast del programma Rai “È sempre mezzogiorno”. Ma è per fare un dispetto ad Amadeus?

Giovanna Civitillo fuori dalla Rai: l’indiscrezione clamorosa sul motivo

A settembre Giovanna Civitillo non farà più parte del cast di “È sempre mezzogiorno“. Secondo Giuseppe Candela è per fare un dispetto ad Amadeus, marito della Civitillo, che proprio un anno fa ha detto addio alla Rai.

Ma ecco cosa ha scritto sul suo ultimo numero A lume di Candela su Dagospia: “continua la guerra dei vertici Rai contro Amadeus: cacciata la moglie Giovanna Civitillo da ‘È sempre mezzogiorno‘ di Antonella Clerici. La notizia è stata accennata dal sito Affari Italiani ma possiamo fornire dettagli importanti”. La decisione è stata presa dalla Direzione Intrattenimento DayTime di Angelo Mellone (in quota Fratelli d’Italia)“. Secondo Candela Mellone non ha allontanato al Civitillo lo scorso anno solo per non creare polemiche, quest’anno invece è arrivata la decisione di mandare via la moglie del conduttore. La Rai, però, non ha tardato a rispondere.

Giovanna Civitillo fuori dalla Rai: la replica dell’emittente

La Rai non è rimasta in silenzio dopo l’insinuazione di Candela e, anzi, ha risposto proprio a Dagospia, come fa sapere lo stesso Candela: “la Rai fa sapere a Dagospia che si tratta di normali cambiamenti e che nella prossima edizione saranno presenti altre novità nel cast con l’ingresso di nuovi cuochi. L’azienda non conferma ancora la presenza di Carlotta Mantovan che Affari Italiani aveva indicato erroneamente come sostituta della Civitillo. Se la giornalista, vedova di Fabrizio Frizzi, dovesse fare ingresso nel programma avrebbe un ruolo diverso ma soprattutto quotidiano.”