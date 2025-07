Oasis di nuovo uniti in concerto, la prima tappa del tour si è tenuta venerdì 4 luglio al Principality Stadium di Cardiff in Galles.

I fratelli Noel e Liam Gallagher sono tornati di nuovo a cantare insieme dopo 16 anni dall’addio causa mega rissa nel concerto mai andato in scena a Berlino. La scelta di ritrovarsi è arrivata dalla mamma che ha chiesto ai propri figli di fare pace e di lasciarsi alle spalle gli screzi che ne hanno condizionato la carriera.

Scopriamo come è andata la prima tappa del tour.

Oasis reunion, prima tappa Cardiff

Ieri, venerdì 4 luglio gli Oasis sono tornati in concerto nella cornice del Principality Stadium di Cardiff, davanti ad un pubblico di 62 mila spettatori.

La prima canzone come riportato da IlPost.it è stata “Hello” il cui ritornello è emblematico: “Hello Hello it’s good to be back, it’s good to be back” ovvero “Ciao ciao è bello essere tornati, è bello essere tornati”.

Altre canzoni che hanno fatto parte della scaletta sono stati Some Might Say e Cigarettes & Alchol questa è una delle canzoni che gli Oasis hanno suonato maggiormente live.

Durante la serata la band ha eseguito Live Forever proiettando sullo schermo un’immagine di Diogo Jota, deceduto assieme al fratello Andrè in un incidente stradale nella notte di giovedì.

La chiusura con le hit più celebri

Le ultime tre canzoni sono state i successi dei fratelli Gallagher ovvero Wonderwall, Don’t look back in anger e Champagne Supernova. In questa occasione il pubblico sugli spalti si è acceso ed ha cantato in coro.

Infine se si volesse tracciare un bilancio della prima tappa è stata senz’altro positiva, testimoniando una verve e voglia di stare sul palco ritrovate, ingredienti perfetti per catapultare gli Oasis nel loro tour mondiale.