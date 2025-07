E' morto all'età di 56 anni Julian McMahon famoso per aver avuto ruoli centrali nelle serie tv "Streghe" e "Nip&Tuck".

Il mondo del cinema è stato scioccato dalla morte premataura di Julian McMahon che nel corso della sua carriera aveva ricoperto ruoli di primo piano in serie televisive come Streghe e Nip&Tuck. Una notizia che ha commosso i moltissimi fan dell’attore presenti in ogni angolo del mondo.

Julian McMahon, come è avvenuto il decesso

Julian McMahon è venuto a mancare all’età di 56 anni dopo aver combattuto per diversi anni contro un cancro, cancro che lo aveva costretto ad abbandonare le scene, difatti non si avevano sue notizie da tempo.

La notizia della morte è stata fornita dalla moglie che gli è stata sempre accanto in questa battaglia e lo ha visto lottare contro la malattia. La famiglia ha scelto di rendere noto l’accaduto tramite un comunicato.

Il comunicato della moglie

La consorte, Kelly Paniaugua ha rilasciato un comunicato che spiega quanto successo, di seguito alcuni stralci riportati dal sito Adnkronos tramite il sito Deadline:

“Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia nella vita di quante più persone possibile.”

Infine ha chiesto di poter rispettare il lutto e la sua elaborazione in privato, ringraziando i fan per il sostegno fornito a Julian per tutta la sua carriera.