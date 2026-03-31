Gf Vip, eliminazione a sorpresa e tensioni tra concorrenti nella quinta puntata

La quinta puntata del grande fratello Vip trasmessa il 30 marzo 2026 ha raccolto emozioni contrastanti: dalla commozione alle polemiche, passando per prove e sorprese. In studio Ilary Blasi ha condotto una diretta che ha messo sotto i riflettori dinamiche personali e rapporti già caldi tra i protagonisti, con ospiti e opinioniste che hanno contribuito ad alzare il tono della serata.

Al centro dell’attenzione ci sono state discussioni che hanno toccato argomenti intimi come il ciclo e la menopausa, scontri tra coinquilini, oltre a rivelazioni affettive e momenti giocosi. Tra gli episodi che hanno segnato la puntata spiccano l’ingresso di famigliari, una prova di gruppo e, soprattutto, l’esito del televoto che ha decretato l’eliminazione di uno dei concorrenti.

Dinamiche e scontri fra concorrenti

La serata ha iniziato con confronti accesi: protagoniste principali sono state Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, coinvolte in una discussione che ha generato reazioni nette dallo studio, in particolare da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Gli argomenti, spesso delicati, hanno portato a momenti di forte tensione e a osservazioni legate alla vita privata e alla convivenza sotto lo stesso tetto della Casa. Il confronto ha mostrato come anche temi considerati ordinari possano diventare motivo di scontro in un contesto televisivo.

Interventi dallo studio e reazioni

Le opinioniste hanno preso posizione più volte, alimentando il dibattito e cercando di mediare tra accuse e giustificazioni. In più momenti Ilary Blasi è intervenuta per riportare ordine e chiarire i contenuti dei filmati mostrate, mentre alcuni gieffini hanno spiegato il proprio punto di vista tra risate e recriminazioni. Questo scambio ha sottolineato come la convivenza e la percezione pubblica possano divergere in modo significativo.

Sorprese, prove e la storyline romantica

La puntata ha riservato anche momenti più morbidi: Alessandra Mussolini ha ricevuto la visita della figlia Clarissa, la prima apparizione televisiva della ragazza che ha emozionato la concorrente; Adriana Volpe ha invece incontrato la figlia Gisele, in un segmento che ha messo in luce il lato umano dei protagonisti. Sul fronte sentimentale, l’avvicinamento tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini è stato commentato in modo scettico dalla maggior parte dei coinquilini, vista la relazione di Raimondo fuori dalla Casa.

La prova e i momenti di leggerezza

La serata ha alternato tensione e gioco: una battle ha messo a confronto uomini e donne con ricompense come una seduta dal parrucchiere; tra le performance, Antonella Elia si è esibita in pole dance e Raimondo, Nicolò e Giovanni hanno proposto uno strip-tease. Sempre in chiave leggera, Paola Caruso ha condotto una sfida a tema anatomia che ha coinvolto Ibiza e Renato come “cavie” con piccole punizioni per le risposte sbagliate.

Televoto e reazioni all’eliminazione

Il momento culminante è stato la lettura del verdetto del televoto: dopo la prima fase in cui si sono salvati Adriana Volpe, Raul Dumitras, Lucia Ilardo e Francesca Manzini, l’esito finale ha condannato all’uscita Giovanni Calvario, dichiarato il concorrente meno votato e quindi eliminato in via definitiva. Secondo i dati comunicati durante la trasmissione, la sua uscita è arrivata con il 5,92% delle preferenze, una percentuale che ha sorpreso sia la Casa sia chi seguiva da casa.

Reazioni nel gruppo e in studio

L’eliminazione di Giovanni ha suscitato emozioni contrastanti: in Casa alcuni hanno salutato freddamente, mentre altri hanno vissuto momenti di commozione. In studio Selvaggia Lucarelli ha espresso sostegno al concorrente, evidenziando come chi si espone spesso rischi critiche e penalizzazioni, e Ilary Blasi ha commentato l’esito parlando di punizioni per chi si mette in gioco. Antonella Elia ha reagito con un pianto lungo e intenso, sottolineando l’impatto emotivo della serata.

Nomination e meccanismi

Durante le nomination le donne hanno votato tra loro e gli uomini tra loro; Renato Biancardi ha ottenuto l’immunità scelta dalla Casa e, in caso di parità tra Raimondo e Marco, è stato chiamato a decidere chi salvare: la scelta ha portato al televoto finale di Ibiza e Raimondo, che sono stati isolati in un’area diversa della Casa in attesa di sviluppi. Tra le nomination registrate: Antonella ha votato Ibiza; Ibiza ha votato Antonella; Francesca ha votato Ibiza; Lucia ha votato Alessandra; Adriana ha votato Lucia; Alessandra ha votato Francesca; Blu ha votato Ibiza; Paola ha votato Francesca; Nicolò ha votato Marco; Raul ha votato Raimondo; Raimondo ha votato Marco; Marco ha votato Nicolò; Renato ha votato Raimondo.

Nel complesso la puntata del 30 marzo 2026 ha confermato il format del Grande Fratello Vip fatto di emozioni intense, dinamiche interpersonali complesse e colpi di scena che continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico. Tra visite di parenti, prove fisiche e polemiche notturne, la stagione prosegue lasciando spazio a nuovi sviluppi nelle settimane successive.