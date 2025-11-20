Grande Fratello, ecco cosa ha detto su Rasha il suo ex fidanzato, Manuel Milani. Parole che mettono in dubbio la sua relazione con Omer.

Grande Fratello, i dubbi sulla relazione tra Rasha e Omer

Una delle coppie nate all’interno di questa nuova edizione del Grande Fratello è quella formata da Omer Elomari e Rasha Younes.

In molti però, sia dentro la Casa sia fuori, hanno mosso dubbi su questa relazione, in particolare Francesca e Simone hanno accusato Rasha di non essere sincera sui suoi sentimenti e di fingere un interesse che in realtà. A mettere benzina sul fuoco, ci ha pensato l’ex fidanzato della ragazza, Manuel Milani. Ecco le sue parole.

Grande Fratello, parla l’ex fidanzato di Rasha: “Regali da 20mila euro. È un arrivista”

Intervistato da FanPage.it, ha parlato l’ex fidanzato di Rasha, Manuel Milani, rivelando che il “riccone” di cui ha parlato Simone è lui. Ma ecco le sue parole: “L’unico uomo ricco che Rasha ha avuto sono stati io. La conosco da nove anni: ne aveva 23 quando l’ho incontrata. Siamo stati insieme, a intermittenza, per quasi otto anni. Quando l’ho conosciuta non era com’è oggi. Lavorava come commessa. Sono stato io ad abituarla a un certo stile di vita. Racconta solo bugie. Come quando ha detto di aver iniziato a lavorare a 14 anni. Non è vero. Sicuramente non ha avuto una vita agiata ma, quando ha incontrato me, ha vinto al Superenalotto: le ho ristrutturato casa, comprato una macchina, aperto una attività. E non parliamo dei regali, degli oggetti preziosi. Fa la social media manager. Lavora da sola e anche attraverso una società che ho acquistato io. E segue diversi clienti ai quali, essendo miei amici, ho chiesto di darle una mano. Vuole diventare famosa. Più per la popolarità che per i soldi. Anche se i soldi le interessano, perché adesso non ne ha. Le ho fatto l’ultimo bonifico l’ultimo giorno prima che ci lasciassimo. Nell’ultimo periodo in cui ci vedevamo, senza essere ufficialmente insieme, avrò speso per lei circa 20mila euro. In cosa? Per farle avere ciò che le serviva: regali di Natale, borse di Yves Saint Laurent, ripararle la macchina…. sciocchezze così. Le ho aperto un ristornate, lei lo ha fatto fallire. Aveva scoperto un mio tradimento e ha deciso di andarsene, bruciando i 450mila euro che avevo investito.” Manuel ha poi detto che quando le ha chiesto cosa doveva fare col ristornate, lei gli ha detto di venderlo, che non le importava. Infine ha concluso dicendo che con i “ragazzetti” del GF le i sta giocando.