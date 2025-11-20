Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello dove si è sfiorata una rissa tra due protagonisti, ovvero Omer e Jonas. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Grande Fratello: rissa sfiorata tra Omer e Jonas

Ancora forti tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello. Se ricorderete, circa un mese fa, Jonas Pepe e Omer Elomari avevano discusso animatamente per una pizza in forno poi, da allora, i due sembravano aver stabilito un rapporto civile, tanto che qualche giorno fa Jonas ha detto a Omer: “abbiamo discusso tanto, ma non è mai mancato il rispetto tra di noi.

Io penso che tu sei un ragazzo intelligente. Noi non ci siamo trovati perché siamo entrambi leader e non ci capivamo.” Ieri, però, tra i due è scoppiata una nuova lite, tanto che è stata sfiorata addirittura la rissa. Ecco che cosa è successo.

Grande Fratello, rissa sfiorata tra Omer e Jonas: “Ti porto in galera”

Come detto alta tensione all’interno della Casa del Grande Fratello, con una rissa sfiorata tra Omer e Jonas. Tutto è iniziato dopo che diversi gieffini hanno messo in discussione la storia tra Omer e Rasha, qualcuno anche dicendo che tra i due non c’è passione. Rasha ha parlato dei suoi limiti nell’intimità con le telecamera mentre Omer, apparso subito arrabbiato, si è tirato giù i pantaloni, facendo affermazioni davvero poco eleganti. Da lì è partita una lite con Simone De Bianchi, calmato poi dalla madre, ma poi è intervenuto Jonas: “quel gesto significa che se tu lo fai fuori chiamano la polizia e ti portano in galera. Sai cosa significa? L’hai capito sì o no? Se tu ti abbassi le mutande in pubblico succede un casino e non si fa.” Jonas ha cominciato a urlare trattenuto dai compagni, con Omer: “non urlare come un cane! Non urlare con me, ha capito bambino?!” A questo punto è intervenuta Rasha che ha cercato di tappare la bocca a Omer, senza però riuscire nell’intento. Alla fine è stato Mattia Scudieri a fermare Omer. Insomma, tensione davvero alle stelle ancora una volta nella Casa!