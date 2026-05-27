Perché Teo Mammucari non è apparso a Domenica In: retroscena e conseguenze

Perché Teo Mammucari non è apparso a Domenica In: retroscena e conseguenze

Il mancato intervento di Teo Mammucari a Domenica In ha acceso speculazioni: secondo fonti sarebbe una protesta per progetti bloccati dalla Rai

Durante la penultima puntata di Domenica In si è registrata un’assenza che non è passata inosservata: Teo Mammucari non si è presentato al gioco finale che solitamente conduce insieme a Mara Venier. La conduzione del segmento è stata quindi portata avanti dalla padrona di casa senza aggiunte e con i saluti di rito, mentre in studio e sui social sono cominciate a circolare domande sul perché del vuoto lasciato dal comico romano.

L’assenza è stata definita dai più come un forfait del tutto inaspettato, privo di spiegazioni immediate fornite durante la diretta.

Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, tra cui Dagospia, il giorno dell’episodio era il 24 maggio, quando la slot telefonica si è svolta senza il contributo di Mammucari. La tensione, però, non sarebbe nata in studio: negli ambienti dietro le quinte si racconta che il conduttore aveva partecipato alle prove del sabato precedenti mostrando evidente nervosismo.

Le voci parlano di un dissenso legato a decisioni prese dalla Rai sui progetti estivi e su show recenti, motivazioni che avrebbero spinto il comico a decidere di non comparire in trasmissione come atto di protesta.

La scomparsa in diretta e le reazioni immediate

Nel momento in cui lo spazio del gioco è stato lanciato, Mara Venier ha gestito la situazione con professionalità, affiancata da Tommaso Cerno e Enzo Miccio, ma l’assenza di Mammucari è stata avvertita sia dai colleghi sia dal pubblico.

In diretta non sono arrivate spiegazioni ufficiali: la regia ha optato per chiudere la puntata con i titoli di coda e i saluti, lasciando aperti molti interrogativi. L’episodio ha generato discussioni sui social e commenti da parte dei fan del programma e del conduttore, con ipotesi che andavano dalla semplice indisposizione a motivazioni contrattuali o di carattere professionale.

Le prove generali e il nervosismo registrato

Fonti presenti alle prove del sabato precedente riferiscono che Teo Mammucari era regolarmente in studio ma appariva particolarmente irritato: un dettaglio che ha alimentato i sospetti su tensioni non legate al contenuto della puntata. Il nervosismo, secondo chi ha parlato con la stampa, non sarebbe nato da dinamiche interne al team di Domenica In, bensì da scelte decise dalla direzione di rete. In questo contesto il termine tira e molla viene evocato per descrivere trattative non andate a buon fine riguardo a proposte di palinsesto e conferme per il futuro del presentatore.

I motivi addotti per il forfait

Le ricostruzioni giornalistiche indicano come causa principale del mancato ingresso in studio il rifiuto della Rai di approvare un progetto tv estivo che avrebbe dovuto vedere protagonista Teo Mammucari. Sempre secondo le medesime fonti, anche lo show Lo Spaesato, recentemente trasmesso su Rai 2 e condotto da Mammucari, sarebbe stato posto in stand by dalla dirigenza. La combinazione di questi due elementi — il no al programma estivo e la sospensione o mancata riconferma di programmi già andati in onda — avrebbe scatenato una reazione forte da parte del conduttore, culminata con la scelta di non presentarsi alla puntata del 24 maggio.

Progetti estivi e lo status di “Lo Spaesato”

Il caso mette in luce la fragilità degli accordi tra talent e rete: un progetto estivo ritenuto strategico per il profilo di Mammucari sarebbe stato momentaneamente accantonato, mentre la sorte di Lo Spaesato rimane incerta. Il termine stand by è stato utilizzato per indicare la sospensione delle decisioni, elemento che ha generato malumore nel conduttore, il quale avrebbe interpretato tali mosse come una mancata valorizzazione del suo lavoro recente. Questa situazione ha fatto emergere tensioni interne e la sensazione che il rapporto tra l’artista e la rete sia entrato in una fase critica.

Conseguenze immediate e scenari futuri

Alla luce degli eventi, appare difficile immaginare una riconferma di Teo Mammucari nel cast fisso di Domenica In per la prossima stagione: la mancata partecipazione al penultimo appuntamento della stagione potrebbe essere letta come un segnale irreversibile. Restano da valutare le mosse ufficiali della rete e le eventuali repliche da parte del conduttore. Nel frattempo, lo show prosegue, ma la vicenda lascia sul tappeto questioni legate alla gestione dei talenti, alla programmazione e alla comunicazione tra artisti e vertici di rete, temi che probabilmente torneranno alla ribalta nelle prossime settimane.