Dopo il bacio tra Jonas e Anita, ecco quello tra Rasha e Omer nella casa del Grande Fratello. Sui social, però, non tutti la prendono bene.

Grande Fratello: scatta il bacio tra Rasha e Omer

Questa edizione del Grande Fratello sta deludendo le aspettative con le ship all’interno della casa che non decollano.

Abbiamo da poco assistito sì al bacio tra Anita e Jonas dopo settimana flirt, bacio però scambiato timidamente e solo dopo che un aereo pagato dai fan è volato sopra la casa del GF. Ora invece è toccato a Rasha e Omer, anche tra loro è scattato il primo bacio e sempre “grazie” ai fan. Un altro aereo infatti è passato in mattinata per Rasha, con la scritta “sei la Malika del nostro cuore, le Rashiners“. La concorrente, felice per il gesto dei fan, è corsa ad abbracciare Omer, con gli altri coinquilini che hanno cominciato a urlare “bacio, bacio, bacio”. Rasha però ha risposto: “il bacio ce lo daremo quando saremo soli”. Poco dopo però un altro aereo con la scritta in arabo “maktub fi aleuyum”, ovvero “è scritto negli occhi“. A quel punto Rasha è saltata in braccio a Omer e i due si sono scambiato un bacio a stampo, tra gli applausi degli altri gieffini.

Grande Fratello, scatta il bacio tra Omer e Rasha: la reazione social è impietosa

Primo bacio dunque tra Rasha e Omer, bacio tanto atteso da tutti i fan, e anche dagli altri gieffini, in quanto l’attrazione tra i due è sembrata evidente a tutti ormai da settimane. Sui social però, sì la gioia del bacio, ma in tanti si aspettavano di più, si aspettavano un bacio più intenso tra i due concorrenti. Arriverà nei prossimi giorni? Chissà, intanto un primo passo è stato fatto.