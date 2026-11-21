Nell’ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche per il Gran Premio di Las Vegas, la Mercedes ha piazzato una doppietta. George Russell ha ottenuto il miglior tempo sul tracciato cittadino della capitale del gioco d’azzardo in Nevada, approfittando delle condizioni di pista asciutta, e ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli, neo campione del mondo.

Russell, già il più veloce nella sessione di giovedì, condizionata dalla pioggia, ha fermato il cronometro sull’1’34″041, staccando Antonelli di 0″911. Antonelli, ventenne, si è già assicurato il titolo mondiale, diventando il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1.

Le posizioni nelle prove libere e in classifica

Lando Norris (McLaren) ha chiuso con il terzo tempo, 1’35″015, davanti a Charles Leclerc (Ferrari), quarto. Quinto posto per Franco Colapinto (Alpine-Mercedes), a 1″157 da Russell, mentre Max Verstappen (Red Bull) ha ottenuto il sesto tempo in 1’35″350.

Russell occupa attualmente la terza posizione nella classifica del Campionato Piloti, con 262 punti, alle spalle di Verstappen.

Mancano tre gare al termine della stagione.

Il nuovo turbo solo sulla vettura di Antonelli

Mercedes ha annunciato che, a partire da questo fine settimana, sarà disponibile la specifica del turbo con ADUO abilitato. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha spiegato che “A partire da questo fine settimana avremo a disposizione la specifica del turbo con ADUO abilitato.” L’obiettivo principale è verificare lo sviluppo in condizioni di gara, perché il vantaggio prestazionale previsto è relativamente contenuto.

Il nuovo componente sarà montato sulla vettura di Antonelli. Wolff ha precisato che “Prevediamo di utilizzarlo sulla vettura di Kimi, mentre per George la nostra priorità sarà proteggere la sua posizione in griglia”, perché il beneficio potrebbe non giustificare una penalità. Se Mercedes avesse montato il turbo anche sulla vettura numero 63 di Russell, il pilota britannico avrebbe scontato la penalità in griglia di partenza.

Wolff ha inoltre indicato gli obiettivi della squadra: “I nostri traguardi sono chiari: aiutare George a ottenere il miglior piazzamento possibile nel Campionato Piloti”. Russell ha perso di recente la seconda posizione nel Mondiale Piloti a favore di Verstappen. Mercedes ha conquistato il titolo Costruttori due settimane fa in Brasile.

Le tute dei piloti Mercedes

In vista del Gran Premio, Antonelli e Russell cambiano look rispetto alla consueta livrea Mercedes. Antonelli indossa una tuta bianca con il solito casco, mentre Russell è in tuta turchese abbinata a un casco con brillantini, pensato per riflettere le luci notturne della città.