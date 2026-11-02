Andrea Kimi Antonelli ha scritto una pagina indelebile nella storia della Formula 1. A soli 18 anni, il pilota bolognese è divenuto il primo italiano a sollevare la coppa del mondo dopo 73 anni di distanza da Alberto Ascari. Il suo nome è già leggenda: in tutto il mondo lo riconoscono semplicemente come Kimi, un soprannome nato dalle iniziali del suo nome e cognome, ma dietro quel nome si celano radici familiari profonde e scelte quasi casuali.

Le radici bolognesi e il nome Kimi Antonelli

Figlio di Marco Antonelli, ex pilota e proprietario della squadra AKM Motorsport, e di Veronica Pomaro, Kimi è cresciuto in un ambiente dove le quattro ruote erano quasi parte del pranzo quotidiano. Il padre ha scelto il nome “Andrea” in onore della madre, mentre il secondo nome, suggerito da Enrico Bertaggia, è stato pensato per dare un tocco internazionale al cognome.

Non è un omaggio a Kimi Raikkonen, ma una scelta fonetica che ha finito per diventare un vero marchio di fabbrica.

Dai kart alla Mercedes: il percorso da junior a campione

Il leggendario cammino di Antonelli parte da un kart chiamato “Delfino”, che a cinque anni già guidava da solo nella pista di Forlì.

A dodici anni ha incrociato la strada di Toto Wolff, allora team principal della Mercedes, che lo ha accolto nel Mercedes Junior Team nel 2019. Dopo vittorie nella Formula 4 tedesca (ADAC), nella Formula 4 italiana e ai FIA Motorsport Games, il giovane ha avuto la sua prima occasione in Formula 1 durante le libere del Gran Premio di Monza 2024. L’anno successivo, al posto di Lewis Hamilton, ha debuttato nella gara di Australia, dimostrando una maturità inusuale per la sua età.

L’influenza di Toto Wolff

Wolff ha definito Kimi “secondo padre” e ha curato il suo sviluppo sia dentro che fuori pista, affidandogli ingegneri, simulazioni e supporto psicologico. Il legame ha permesso al ventenne di adattarsi rapidamente alla Mercedes e di confrontarsi con i piloti più esperti, tra cui Max Verstappen e Lewis Hamilton, senza mai perdere la freschezza tipica dei novizi.

Curiosità, passioni e rituali del giovane campione

Il numero 12, indossato da Antonelli, è un omaggio a Ayrton Senna, che lo portò con la Lotus tra il 1985 e il 1988. Oltre alla passione per le due ruote, Kimi è stato amico d’infanzia di Valentino Rossi e di Marco Bezzecchi, frequentando il Ranch di Rossi fin da piccolo. Recentemente ha stretto un legame anche con il tennista Jannik Sinner, grande fan della F1. Prima di conoscere la ribalta, aveva un piccolo ruolo nel film “Veloce come il Vento” (2016). La sua patente è stata ottenuta poche settimane prima del debutto in Australia, mentre il diploma di maturità è stato conseguito nel 2025 al Liceo Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, in piena stagione agonistica.

Il trionfo a Imola e il record storico

Il 7 dicembre 2026 l’Autodromo di Imola è stato teatro di una festa di circa 400 persone, riunite per seguire in diretta il Gran Premio del Messico, dove Kimi ha tagliato il traguardo in terza posizione, dietro Verstappen e Hamilton, e con la classifica finale ha assicurato il titolo di campione del mondo. La vittoria ha stabilito due record: è il pilota più giovane ad aver vinto un mondiale di Formula 1 e il primo italiano a farlo dal 1953. La gioia è stata accompagnata da una tradizionale collana a forma di coda di balena, regalo di sua madre, che il campione indossa in ogni gara come talismano.

La storia di Kimi Antonelli è una combinazione di talento precoce, sostegno familiare, scelte pragmatiche e una buona dose di scaramanzia. La sua ascesa ha riscritto i libri di storia della F1, dimostrando che, con la giusta guida e una visione chiara, è possibile infrangere barriere apparentemente insormontabili.