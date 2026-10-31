Sabato 31 ottobre la MotoGP ha acceso i riflettori su Sepang, pista storica del Gran Premio Petronas della Malesia. Dopo una settimana di prove serrate, la finale della Q2 ha regalato uno scenario inaspettato: Alex Marquez ha conquistato la pole position con la Ducati del team Gresini, lasciando il fratello Marc Marquez a pochi centesimi di distanza.

Qualifiche a Sepang: la corsa di Alex Marquez

Il giovane pilota spagnolo è stato il più veloce nella parte finale del turno, toccando il tempo migliore con un margine di 0,07 secondi rispetto al fratello. La classifica ha poi accolto Pedro Acosta della Red Bull KTM Factory Racing al terzo posto, seguito da Ai Ogura (Aprilia Racing) e Marco Bezzecchi (Aprilia).

Nella seconda fila si sono inseriti Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3). L’ordine definitivo della Q2 ha confermato una prima fila composta da Alex, Marc e Acosta, mentre Johan Zarco ha chiuso in ottava posizione.

Conseguenze sulla classifica e assenza di Jorge Martin

Il risultato di Sepang influisce sulla lotta per il titolo mondiale.

Marc Marquez resta al comando del campionato con un vantaggio di 10 punti su Jorge Martin e 50 su Marco Bezzecchi. Tuttavia, il pilota della Aprilia Racing ha annullato la partecipazione alle qualifiche, avendo riportato una frattura al polso destro durante la caduta a Phillip Island la settimana precedente. Il suo forfait apre una finestra di opportunità per gli altri contendenti, ma la sua assenza è stata confermata poco prima dell’avvio della Q2.

Il calendario della gara sprint e del Gran Premio

Il Gran Premio di Malesia prevede, oltre alla gara principale, una sprint a partire dalle 8 di domani. La sprint, nota come Tissot Sprint, determinerà la griglia di partenza per la corsa finale. I fan potranno assistere a una giornata completa di azione, con la pole di Alex Marquez come punto focale e la protezione di Marc Marquez nella classifica del campionato.