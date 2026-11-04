Il Gran Premio del Brasile 2026 si correrà domenica 8 novembre sul celebre circuito di Interlagos, ufficialmente denominato Gran Premio di San Paolo. L’appuntamento, ormai al sesto edizione con questa etichetta, nasce da una lunga disputa tra l’amministrazione cittadina di San Paolo e il governo di Brasilia, ma la pista rimane invariata e pronta ad accogliere i migliori piloti del mondo.

Il tracciato di Interlagos: evoluzione e caratteristiche

Il layout attuale è frutto di una ristrutturazione avvenuta alla fine degli anni ’80, quando la lunghezza fu ridotta a circa quattro chilometri e nacque la famosa “S” di Senna, una bretella che unisce due segmenti precedentemente separati. Modifiche ai raggi di curve come la Subida do Lago e la Juncao hanno reso il circuito più tecnico pur mantenendo gli standard di sicurezza più recenti.

Il tracciato, originariamente inaugurato nel 1940 con una lunghezza di otto chilometri, è oggi considerato uno dei più imprevedibili per il suo terreno sconnesso, dovuto alla vicinanza di due laghi artificiali.

Statistica dei vincitori e delle pole position

Nel lungo periodo a Interlagos, il pilota con più vittorie è Michael Schumacher, che ha conquistato quattro trionfi (1994, 1995, 2000, 2002).

La classifica delle pole position è più equilibrata: cinque piloti hanno tre pole ciascuno, ma nessuno ha superato le tre. Questi includono Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Felipe Massa, Rubens Barrichello e Lewis Hamilton. Tra i piloti attivi, Lewis Hamilton (tre vittorie) e Max Verstappen (tre vittorie) dominano la scena, seguiti da George Russell e Lando Norris con una vittoria ciascuna.

Piloti attivi con vittorie e pole a Interlagos

Hamilton ha anche collezionato tre pole, mentre Verstappen ne ha due, affiancati da Valtteri Bottas e dal giovane Norris, che ne ha due dal 2024 al 2025. La presenza costante di questi nomi sul podio (Hamilton 7, Verstappen 7, Norris 2, Bottas 2) testimonia la difficoltà del tracciato, dove solo il 48,6% delle vittorie nasce dalla pole position, ma il 77,1% dei vincitori parte dalla prima fila.

Le performance recenti: Verstappen, Hamilton e la corsa al record

Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, è tornato a Interlagos con una forma impressionante: dopo la vittoria in Messico, ha conquistato altre due tri-coppie di podi consecutivi, totalizzando sette vittorie di fila nella stagione. I suoi momenti più memorabili includono il sorpasso su Nico Rosberg sul bagnato (2016), l’incidente con Esteban Ocon (2018) e le due rimontate epiche (da 17ª a 1ª nel 2024 e da 19ª a 3ª nel 2025). Hamilton, nonostante una Mercedes leggermente inferiore, rimane vicino al record di Schumacher, con tre pole e due vittorie recenti, pronto a sfidare l’olandese nella classifica finale.

Impatto delle qualifiche sui risultati

Nel periodo turbo-ibrido, il 72,8% dei vincitori è partito dalla pole, e l’81,8% dalla prima fila. Tuttavia, Verstappen rimane il pilota più lontano dalla pole che ha vinto a Interlagos, partendo dalla 17ª griglia nel 2024, dimostrando che la strategia di gara può superare la posizione di partenza.

Classifica piloti e costruttori prima di San Paolo

Dopo il Gran Premio del Messico, il titolo è nelle mani di Kimi Antonelli (380 punti). Il secondo posto è contestato strettamente: Verstappen ha 261 punti, appena due in più di Hamilton (259), seguito da George Russell (250) e Charles Leclerc (245). Tra le scuderie, Mercedes domina con 630 punti, la Ferrari è seconda con 504, Red Bull terza con 380 e la McLaren segue a 371 punti, a nove dalla terza posizione. La lotta per il podio dei costruttori promette scintille a San Paolo.

Curiosità storiche del circuito

Il sito di Interlagos era originariamente destinato a scopi edilizi, ma la morfologia del terreno impedì la costruzione di abitazioni, così si optò per un autodromo. La prima gara di Formula 1 si svolse nel 1973, grazie al successo di Emerson Fittipaldi, e da allora Interlagos è diventato il cuore del Gran Premio del Brasile, soprattutto dopo la consacrazione di Ayrton Senna, icona locale.

Nel 2025, Lando Norris della McLaren ha conquistato la vittoria, con Antonelli secondo e Verstappen terzo, dimostrando ancora una volta la capacità della pista di riservare colpi di scena, come i rari ritiro della Ferrari dovuti a incidenti. Con la stagione che si avvicina al traguardo, il Gran Premio di San Paolo rappresenta l’ultima opportunità per i protagonisti di avvicinarsi al leggendario record di quattro vittorie di Schumacher.