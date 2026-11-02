Il 1° novembre 2026 segna una data indelebile nella memoria degli appassionati di Formula 1. Andrea Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, ha chiuso la stagione al terzo posto del Gran Premio del Messico, garantendosi il titolo mondiale con un anticipo di quattro gare. A soli 20 anni, il giovane bolognese è diventato il più giovane campione della storia della massima categoria automobilistica, superando il record di Sebastian Vettel, che lo detenesse da quasi sedici anni.

Il trionfo a Messico rompe una lunga attesa di 73 anni

Il circuito Hermanos Rodríguez è stato teatro di una scena inaspettata: Max Verstappen ha vinto, Lewis Hamilton si è piazzato secondo, ma tutti gli occhi erano puntati su Antonelli, che ha chiuso terzo. Con quel risultato, l’Italia torna sugli spalti del podio dopo 73 anni, dal 1953, quando Alberto Ascari conquistò l’ultimo titolo tricolore.

Antonelli è così il terzo pilota italiano a portare a casa la coppa iridata, unito a Giuseppe Farina (1950) e Alberto Ascari (1952-53). Il trionfo è stato celebrato anche dal capo del governo, che nei social ha definito la vittoria “un motivo di grande orgoglio per la nostra Nazione”.

Le parole dei protagonisti del mondo sportivo

Le congratulazioni non sono mancate da stelle di altri sport. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha elogiato la “feroce determinazione” e la “genuina semplicità” del giovane, sottolineando come la sua vittoria dimostri che l’Italia ha ancora talenti da sostenere. Anche Vasco Rossi, sul suo profilo, ha definito Antonelli “geniale, straordinario, pazzesco”, mentre Valentino Rossi ha commentato in diretta con Sky Sport: “Ha fatto paura, ha fatto la differenza su tutti, impressionante quella fatta sul compagno di squadra”. Il compagno di squadra in MotoGP, Marco Bezzecchi, ha concluso: “Kimi, non vedo l’ora di abbracciarti”.

Una cascata di record che ridisegnano la storia

Il titolo del 2026 è solo l’ultimo di una serie di primati stabiliti da Antonelli. Il 14 marzo, durante le qualifiche del Gran Premio di Cina, ha ottenuto la pole position a 19 anni e 201 giorni, diventando il più giovane di sempre a partire in testa. Il giorno seguente, nella stessa gara, ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, posizionandosi tra i più giovani vincitori dopo Max Verstappen. A Shanghai ha realizzato anche il giro più veloce, completando un weekend perfetto di pole, vittoria e giro veloce, un’impresa mai vista da un pilota sotto i 20 anni.

Leadership precoce e dominio nella classifica

Dopo il GP del Giappone, Antonelli è stato leader della classifica generale a soli 19 anni, stabilendo un nuovo primato di pilota più giovane a guidare il Campionato. La sua ascesa è avvenuta in sole due stagioni: debutto nel 2025 con la Mercedes, al posto di Lewis Hamilton, e conquista del titolo nel 2026. Inoltre, è il primo pilota nato negli anni Duemila a diventare campione del mondo, segnando simbolicamente l’ingresso di una nuova generazione nell’albo d’oro della disciplina.

Il significato della vittoria per l’Italia e per la Mercedes

Oltre al valore storico, il trionfo di Antonelli assegna alla Mercedes il primato di prima scuderia a dare un titolo mondiale a un italiano. Il risultato dimostra che il talento non è più legato a una sola nazione, ma può emergere ovunque, soprattutto grazie a un supporto tecnico e a un’organizzazione che sanno valorizzare i giovani. In Italia, la vittoria è stata accolta come un segnale di rinascita sportiva, con politici, musicisti e atleti che hanno celebrato la conquista, evidenziando l’importanza di sostenere le eccellenze emergenti. Il futuro di Antonelli sembra promettente: con la Mercedes al suo fianco, le prossime stagioni saranno probabilmente costellate di nuove sfide contro leggende come Max Verstappen e Lewis Hamilton.