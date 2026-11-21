La Russia ha convocato l'ambasciatore rumeno Cristian Istrate protestando contro il rifiuto di visti per la squadra giovanile di taekwondo. Mosca parla di discriminazione e avverte di conseguenze negative a lungo termine, mentre altri paesi europei bloccano gli atleti russi.

Il Ministero degli Esteri russo ha convocato venerdì l’ambasciatore rumeno a Mosca, Cristian Istrate, per presentare una forte protesta ufficiale. La causa è il rifiuto da parte delle autorità di Bucarest di concedere i visti d’ingresso alla nazionale giovanile di taekwondo. Questa decisione impedisce agli atleti russi di partecipare ai Campionati Europei Cadetti, previsti nella capitale rumena dal 26 al 28 novembre.

L’avvertimento di Mosca e la definizione di “discriminazione”

Durante la convocazione, il diplomatico rumeno è stato informato che “hostile attacks against Russia will not go unanswered and will carry long-term negative implications”. Il Ministero non ha fornito dettagli specifici su come risponderà a questa situazione, mantenendo un tono fermo ma vago sulle azioni future.

Nella nota ufficiale, la diplomazia russa ha definito la mossa di Bucarest come una violazione dei diritti dei minori, affermando: “Moscow views the infringement on the rights of child athletes as a shameful manifestation of discrimination on the basis of nationality”.

Secondo quanto riportato dall’agenzia TASS, l’allenatore principale della squadra russa di taekwondo, Vadim Ivanov, ha confermato che i visti sono stati negati.

Ivanov ha spiegato di aver ricevuto un messaggio dal consolato rumeno, nel quale si indicava che, seguendo istruzioni provenienti direttamente da Bucarest, la sede consolare non avrebbe accettato né processato le domande di visto presentate dalla federazione di taekwondo russa. Di conseguenza, la nazionale non parteciperà alla competizione continentale riservata ai ragazzi tra i 12 e i 14 anni.

Un contesto europeo più ampio di restrizioni sportive

Questo episodio si inserisce in una tendenza crescente in Europa, dove diversi governi stanno imponendo blocchi all’ingresso degli atleti russi, nonostante le federazioni internazionali abbiano alleggerito le restrizioni imposte dopo l’invasione dell’Ucraina del 2022. World Taekwondo aveva approvato il ritorno completo degli atleti junior e senior di Russia e Bielorussia già a gennaio, mesi prima che il Comitato Olimpico Internazionale revocasse provvisoriamente il divieto sui comitati olimpici nazionali a luglio.

Gli attriti diplomatici legati allo sport non si limitano alla Romania. Giovedì, la Russia aveva già convocato il chargé d’affaires finlandese a Mosca per protestare contro nuove restrizioni all’ingresso. Queste misure hanno costretto sette pattinatori artistici russi a saltare un evento del Grand Prix di questa settimana e hanno impedito agli sciatori russi di partecipare all’apertura della World Cup di questo mese. Anche il presidente Vladimir Putin ha condannato pubblicamente il divieto imposto dalla Finlandia.

Altri paesi stanno adottando linee simili. Norvegia, Repubblica Ceca, Svezia, Polonia e Canada hanno annunciato o implementato restrizioni. In particolare, la Norvegia ha vietato l’ingresso ad atleti russi e bielorussi, inclusi quelli che gareggiano come neutrali, mentre la Repubblica Ceca ha dichiarato che escluderà le giocatrici russe dai Mondiali femminili Under-18 di hockey su ghiaccio in programma a gennaio.