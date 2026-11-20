A Novellara (Reggio Emilia) una ragazza pakistana di 25 anni si è gettata dall’auto in corsa per sfuggire agli abusi da parte dei familiari. I dettagli.

Orrore in Italia, 25enne si getta dall’auto in corsa per sfuggire agli abusi: violentata dal marito, dai cognati e dal suocero

A Novellara, in provincia di Reggio Emilia, arriva una storia dell’orrore.

Una giovane ragazza di 25 anni pakistana si sarebbe infatti buttata dall’auto in corsa al fine di fuggire dagli abusi da parte dei suoi familiari, tra cui il marito, i cognati e il suocero. Sarebbe stato un passante a soccorrerla. La 25enne viveva col marito 27enne, anch’esso pakistano, pare in condizioni di totale segregazione.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, la giovane avrebbe dichiarato alla polizia di essere stata più volte picchiata dal marito, con schiaffi, calci e pugni. Inoltre, avrebbe anche confessato di essere vittima di violenze con scarpe antinfortunistiche e cintura dei pantaloni. Il marito pare inoltre che la considerasse una “sua proprietà” e che le avesse impedito di imparare l’italiano per evitare di integrarsi nella comunità locale.

La ragazza avrebbe anche dichiarato aver subito ripetuti rapporti sessuali, senza consenso, da parte del suocero e dei cognati. Il fatto ancora più grave della vicenda risalirebbe allo scorso 4 di giugno. Dopo infatti essersi rifiutata dell’ennesima violenza collettiva, il marito avrebbe deciso di punirla, portandola dai familiari che abitano nella zona di Correggio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, suocero e cognati avrebbero cercato di strangolarla, per poi caricarla in auto e per dirigersi verso una zona isolata di campagna. Qui sarebbe stata minacciata di morte, con la 25enne che si sarebbe appunto gettata dall’auto in corsa.

Novellara, 25enne si getta dall’auto per sfuggire agli abusi: indagini incorso

Dopo il racconto della 25enne pakistana sono subito partite le indagini per maltrattamenti e lesioni aggravate. La Procura di Reggio Emilia, stando a quanto si apprende, avrebbe chiesto la custodia cautelare in carcere per il marito e tre divieti di avvicinamento per il suocero e i cognati della 25enne. Lo scorso 18 di novembre si è svolto l’interrogatorio di garanzia, davanti al giudice Andrea Rat. Il gip avrebbe così disposto i domiciliari per il marito, che fino a ieri si trovava in carcere. Inoltre sarebbero state disposte anche misure restrittive per il suocero e i due cognati, i quali dovranno indossare il dispositivo elettronico e mantenersi a distanza minima di mille metri dalla ragazza.