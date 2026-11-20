Il decreto scuola ha ottenuto il via libera dell’Aula del Senato con 80 voti favorevoli, 46 contrari e un astenuto. Il testo passa ora all’esame della Camera dei deputati. La giornata è stata segnata da forti tensioni nella maggioranza di governo, che su alcune norme ha rischiato più volte di perdere il controllo dei voti.

L’emendamento sugli e-book e la spaccatura in maggioranza

Il punto più delicato riguarda l’emendamento sui libri scolastici e universitari in formato digitale. La norma obbliga gli editori a offrire la versione elettronica al 50% del prezzo del cartaceo, con la possibilità di scaricarla su un massimo di tre dispositivi. Fratelli d’Italia ha spinto la misura, che la stessa Arianna Meloni aveva annunciato, con l’obiettivo di far risparmiare alle famiglie circa 200 euro l’anno per figlio.

In commissione Bilancio la maggioranza è finita sotto con 12 no e 11 sì, dopo che Forza Italia ha votato il parere contrario insieme alle opposizioni. In Aula la modifica è passata con 84 voti favorevoli, 76 contrari e un astenuto, nonostante il voto contrario degli azzurri. Hanno contribuito il sostegno di Carlo Calenda e le assenze di otto senatori dell’opposizione.

La capogruppo di Forza Italia, Stefania Craxi, ha dichiarato che il partito resta leale alla coalizione, ma non condivide una modifica approvata senza un accordo preventivo tra gli alleati.

Tetto agli alunni stranieri e divieto del volto coperto

Il decreto contiene anche norme su sostegno agli alunni con disabilità, contrasto alla dispersione scolastica e prevenzione del cyberbullismo. Due disposizioni hanno acceso il dibattito. Dall’anno scolastico 2027/2028 le classi prime non potranno superare il 30% di alunni di origine straniera, con alcune deroghe. Inoltre viene vietato partecipare alle attività scolastiche, curriculari ed extracurriculari, con il volto coperto.

La senatrice Cecilia D’Elia del Pd ha definito il provvedimento un testo che separa e alza muri, sostenendo che “nelle classi nessun bambino è straniero”. La senatrice di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo ha respinto le accuse, sottolineando che il partito ha presentato “una soluzione concreta sul caro libri” e che resterà al fianco delle famiglie.