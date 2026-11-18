La maggioranza si prepara a presentare un emendamento al decreto Sicurezza che introduce limiti precisi all’uso dei social network da parte dei minori. La misura, annunciata per mercoledì 18 novembre, prevede un divieto totale sotto i 13 anni e un accesso mediato dai genitori per la fascia tra i 13 e i 16 anni.

Le regole previste per i ragazzi tra i 13 e i 16 anni

Secondo il testo in preparazione, chi ha dai 13 ai 16 anni potrà usare le piattaforme solo tramite un account collegato a quello di un genitore, senza possedere un profilo autonomo. Dopo i 16 anni il ragazzo sarà libero di iscriversi a qualsiasi piattaforma. Il meccanismo riprende in buona parte le linee dell’EU Kids Act, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea, che prevede anche sistemi di certificazione dell’età per evitare dichiarazioni false.

Perché il governo accelera e il nodo con Bruxelles

L’accelerazione arriva dopo le vetrine danneggiate a Milano il 18 e 19 ottobre da gruppi di ragazzi organizzati in larga parte sui social. Il governo ha scelto di muoversi senza attendere i tempi lunghi del Parlamento, dove il testo europeo richiede almeno un anno.

L’Italia ha notificato alla Commissione europea il ddl Mennuni-Madia, presentato al Senato, e questo ha aperto un negoziato che ha permesso di ottenere il via libera, evitando il tipo di blocco già subito dall’Austria.

Restano però dei punti da chiarire. Ivana Bartoletti, esperta di privacy e intelligenza artificiale, osserva che il testo non menziona chatbot e compagni AI, mentre l’EU Kids Act li include. Chiede inoltre un metodo concreto per verificare il legame con i genitori senza creare nuovi rischi per la privacy. Il consenso digitale in Italia è già fissato a 14 anni, ma viene spesso aggirato con una semplice autodichiarazione.

Le reazioni politiche e del mondo della psicologia

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha accolto favorevolmente la misura. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, primo firmatario del testo, la considera una svolta. Marinanna Madia ha criticato il metodo, perché la norma è stata inserita in un decreto sicurezza invece che nel proprio disegno di legge. La senatrice M5S Barbara Floridia ha espresso rammarico per gli anni persi. Plaudono anche l’Aupi, l’associazione degli psicologi italiani, e Barbara Berlusconi, impegnata con la sua fondazione sulle dipendenze digitali.