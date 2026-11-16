La Legge di Bilancio 2027 è in esame alla Camera ed è l’ultima della legislatura. Il governo l’ha presentata il 30 ottobre come A.C. 3174, poi lo stralcio di alcune norme deciso il 4 novembre l’ha trasformata in A.C. 3174-bis. Le misure descritte sono quindi proposte che il Parlamento può ancora modificare, e non regole già in vigore.

Il provvedimento vale circa 26 miliardi di euro, conta 157 articoli e deve essere approvato da entrambe le Camere entro il 31 dicembre.

Le coperture arrivano in parte da un contributo chiesto a banche e assicurazioni e dal raddoppio della Tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie. Il vicepremier Matteo Salvini ha parlato di «5 miliardi di euro messi sul tavolo, cash, dalle banche e dalle assicurazioni».

Irpef: scaglione al 33% fino a 55.000 euro

Oggi l’Irpef ha tre aliquote: 23% fino a 28.000 euro, 33% fino a 50.000 euro e 43% oltre. La proposta sposta il confine della seconda aliquota a 55.000 euro, quindi la parte di reddito tra 50.000 e 55.000 euro viene tassata al 33% invece che al 43%.

Sotto i 50.000 euro non cambia nulla. Con 52.000 euro di reddito imponibile il risparmio è di 200 euro di Irpef lorda, da 55.000 euro in su arriva a 500 euro. Secondo la relazione tecnica riportata dalla stampa di settore, la misura riguarda circa 3,2 milioni di contribuenti e costa 1,43 miliardi.

La durata è il limite più evidente: il nuovo comma vale solo per il 2027. Dal 2028, senza una nuova legge, lo scaglione tornerebbe a 50.000 euro.

Rinnovi contrattuali e pensioni

L’articolo 6 prevede per il 2027 un’imposta del 5% sugli aumenti legati ai rinnovi firmati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027. Riguarda solo i dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2026. Per un lavoratore con 30.000 euro di reddito e un aumento di 1.200 euro l’anno, la differenza teorica d’imposta è di 336 euro, prima delle altre variabili della busta paga.

Sulle pensioni, l’articolo 55 introduce per il solo 2027 sei fasce di rivalutazione applicate all’intero assegno: 100, 85, 53, 47, 37 e 32%. Il tasso di inflazione non è ancora scritto nella legge e sarà fissato da un decreto atteso a fine novembre. Con un’ipotesi del 2,8%, una pensione di 1.500 euro al mese avrebbe l’aumento pieno, mentre una di 2.500 euro perderebbe circa 135 euro l’anno sull’adeguamento. Gli importi sono lordi e non si possono sommare alle agevolazioni Irpef.

Partite Iva e regime forfettario

Il regime forfettario applica un’imposta del 15%, ridotta al 5% nei primi cinque anni di attività. La soglia per le imposte sui redditi salirebbe da 85.000 a 100.000 euro, mentre l’esonero dall’Iva resterebbe a 85.000 euro. Per chi ha anche un lavoro dipendente, il limite fissato per il 2027 è di 35.000 euro. In una simulazione dell’associazione Assoesercenti, su un imponibile di 55.000 euro l’imposta forfettaria sarebbe di 8.250 euro, contro circa 15.850 euro di Irpef lorda con gli scaglioni attuali.