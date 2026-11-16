Ogni anno il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza. In questa occasione Unicef Italia e Anci promuovono insieme l’iniziativa Go Blue, che invita i Comuni a illuminare di blu un monumento o un edificio significativo.

Oltre 280 Comuni illuminano di blu le città

Sono già più di 280 Comuni, piccoli e grandi, ad aver aderito.

Tra i capoluoghi figurano Agrigento, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Milano non compresa, Palermo, Perugia, Torino, Trento, Venezia e molti altri. Il gesto mira a richiamare l’impegno congiunto di istituzioni, comunità e cittadini nella tutela dei minorenni. Il 20 novembre ricorre il 37° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ancora oggi il principale riferimento internazionale e il trattato sui diritti umani più ampiamente ratificato al mondo.

Il pensiero di Anci e Unicef

Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, sostiene che l’ampia adesione dei Comuni mostra quanto l’impegno sia radicato nei territori. Secondo lui tutelare i diritti dei minorenni significa investire sulla coesione sociale del Paese. Stefania Radoccia, presidente di Unicef Italia, sottolinea il ruolo degli amministratori locali nel garantire un equo accesso ai servizi e politiche mirate ai bisogni reali dei minorenni.

Aderire a Go Blue, aggiunge, è un’occasione per diffondere una cultura dei diritti.

Biblioteche fiorentine per il diritto alla pace

Dal 14 al 21 novembre 2026, le Biblioteche Comunali Fiorentine, nell’ambito del Programma Biblioteche amiche delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, propongono letture e laboratori dedicati al diritto alla pace, scelto da Unicef Italia e AIB Associazione Italiana Biblioteche come tema di quest’anno. Gli appuntamenti si svolgono in diversi quartieri, con età dai 3 ai 12 anni e prenotazione obbligatoria in molti casi.