Uno studente universitario di 20 anni, che si trovava all’Aquila per il programma Erasmus, è precipitato dalle mura nella zona di Santa Maria di Farfa, finendo su una recinzione. I dettagli di quanto accaduto.

Dramma all’Aquila, studente Erasmus precipita dalle mura storiche e rimane infilzato in un cancello

Dramma all’Aquila, in Abruzzo, dove uno studente universitario di 20 anni, che si trovava nel capoluogo abruzzese per il programma Erasmus, è precipitato dalle mura nella zona di Santa Matia di Farfa, finendo sulla recinzione di una proprietà privata.

L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre 2026, con la dinamica che non è ancora chiara. A seguito della caduta, le urla del giovane hanno richiamato l’attenzione di alcuni residenti che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi e ascoltare eventuali testimoni, al fine di capire che cosa è successo realmente.

Dramma all’Aquila, studente Erasmus precipita dalle mura storiche e rimane infilzato in un cancello: le sue condizioni

Come appena visto, uno studente Erasmus di soli 20 anni è precipitato, per cause ancora da accertare, dalle mura nella zona di Santa Matia di Farfa, all’Aquila, finendo su una recinzione di una proprietà privata.

Un ferro gli si sarebbe conficcato nel corpo, impedendogli dunque di liberarsi. Solo le sue urla hanno allarmato i vicini, i quali hanno subito chiamato i soccorsi. Per riuscire a liberarlo, è stato necessario tagliare un elemento della cancellata. Il 20enne è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al fine di rimuovere il ferro: le sue condizioni sarebbero gravi e sarebbe ricoverato in prognosi riservata. Si indaga intanto per capire come il giovane sia caduto e cosa sia successo nei momenti precedenti il dramma.