Non rispettano l'alt della polizia e tentano la fuga nei boschi: un giovane di 29 anni precipita in un dirupo per circa 200 metri e muore. Ferito anche un 24enne.

Non si fermano all’alt della polizia e tentano di fuggire nei boschi, ma la corsa finisce in tragedia: un giovane di 29 anni precipita in un dirupo profondo circa 200 metri e muore. Ferito anche il ragazzo di 24 anni che era con lui. Il dramma si è consumato a Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola.

Non si fermano all’alt e scappano nei boschi: un 29enne muore durante la fuga

Tragedia nella mattinata di domenica 15 novembre a Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove un uomo di 29 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un burrone durante una fuga dalle forze dell’ordine. Nell’episodio è rimasto coinvolto anche un ragazzo di 24 anni, soccorso e trasportato in ospedale con una sospetta frattura a una gamba.

L’incidente è avvenuto nella frazione di Bei, in una zona boschiva particolarmente impervia, caratterizzata da pendii scoscesi e terreno irregolare. Il giovane deceduto, di origine nordafricana, sarebbe caduto per circa 200 metri.

Il controllo per sospetto spaccio e la fuga: difficili le operazioni di soccorso

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi si trovavano a bordo di un’auto quando sono stati raggiunti da una pattuglia composta da agenti della polizia di frontiera di Domodossola e militari della Guardia di Finanza.

Il controllo sarebbe stato disposto nell’ambito di accertamenti legati a un possibile giro di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo non essersi fermati all’alt, i giovani avrebbero abbandonato il veicolo per scappare a piedi attraverso la vegetazione, finendo però per cadere in un’area particolarmente accidentata.

L’allarme è scattato intorno alle 10:05. Il ventiquattrenne è stato individuato per primo, riverso a terra con diversi traumi e una probabile frattura a una gamba. Per rintracciare il compagno, invece, si è reso necessario un intervento più articolato, con il coinvolgimento dell’elicottero del 118 e delle squadre del Soccorso alpino della decima delegazione Valdossola. Le ricerche si sono concluse dopo una lunga operazione, quando il ventinovenne è stato individuato in fondo alla scarpata. Per lui, purtroppo, non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. L’altro giovane è stato invece trasferito in ambulanza all’ospedale di Domodossola, in codice verde. Restano da chiarire nel dettaglio le circostanze dell’accaduto e la dinamica della caduta.