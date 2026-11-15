Il 15 novembre 1996 arrivava nei cinema americani Space Jam, una commedia che metteva nello stesso campo Michael Jordan, i Looney Tunes e una squadra di alieni. A distanza di trent’anni il film, diretto da Joe Pytka, conserva un posto particolare nell’immaginario collettivo: è un esperimento che mescolava riprese dal vivo, animazione tradizionale, musica e marketing, nato dall’idea di portare sul grande schermo l’energia degli spot Nike.

Una partita nata dal ritiro di Jordan

La trama parte dal primo ritiro di Michael Jordan dall’NBA, avvenuto nel 1993, e dal suo tentativo di giocare a baseball. Sul diamante dei Birmingham Barons il campione cerca di affermarsi, mentre lontano dalla Terra Mr. Swackhammer, proprietario del parco divertimenti Moron Mountain, manda i Nerdlucks a catturare Bugs Bunny e gli altri personaggi dei Looney Tunes.

I piccoli alieni sfidano i protagonisti a una partita di basket, convinti di vincere grazie alla statura ridotta, ma dopo aver assorbito il talento di cinque campioni NBA si trasformano nei Monstars. Bugs Bunny chiama allora Jordan e nasce la Tune Squad.

Attori, animazione e voci originali

Jordan non era un attore professionista, ma portò sullo schermo un’autoironia che rese credibile la versione romanzata di sé stesso.

Accanto a lui Wayne Knight interpretava Stan Podolak, un addetto alle pubbliche relazioni goffo e fedele, mentre Theresa Randle era Juanita Vanoy. Nel finale compariva Bill Murray. L’integrazione tra luci reali e ombreggiature disegnate a mano diede ai personaggi animati, tra cui Bugs Bunny, Daffy Duck, Taz e la debuttante Lola Bunny, una presenza fisica convincente. Nel cast vocale figuravano Billy West, Dee Bradley Baker, Kath Soucie e Danny DeVito.

Successo al botteghino e colonna sonora

La critica accolse il film in modo diviso: la regia fu lodata per il ritmo e la qualità tecnica, ma la storia venne giudicata da molti troppo leggera. Il pubblico, però, rispose bene. Negli Stati Uniti gli incassi furono di 90,5 milioni di dollari, e i mercati esteri ne aggiunsero 159,7 milioni, per un totale superiore ai 250 milioni. La Warner Records pubblicò un album tra hip-hop, R&B e pop che entrò nella top 10 in sette Paesi e ottenne sei dischi di platino negli Stati Uniti. Tra i brani più noti ci sono Hit ‘Em High dei Quad City DJ’s e I Believe I Can Fly di R. Kelly, premiata con tre Grammy.