Monica Busetto è uscita dal carcere di Montorio Veronese dopo tredici anni, assolta con formula piena dall’omicidio di Lida Taffi Pamio, avvenuto a Mestre il 20 dicembre 2012. Ad accoglierla, all’uscita, ci sono stati applausi. Davanti a un centinaio di persone radunate nella parrocchia di Castello, il sestiere veneziano in cui è cresciuta, ha detto di voler soltanto tornare a casa sua e fare due passi per la città.

Dalla condanna alla revisione

Busetto, operatrice sanitaria, era stata arrestata nel 2013 e condannata in primo grado. La prova ritenuta decisiva era una collanina trovata in casa sua, con un Dna attribuito alla vittima. Nel 2016 Susanna Lazzarini ha confessato il delitto, e Busetto è stata scarcerata. Il 18 novembre dello stesso anno, però, è arrivata la condanna all’ergastolo e il ritorno in cella.

Una prima revisione era stata respinta, mentre la seconda richiesta, presentata dagli avvocati Alessandro Doglioni e Stefano Busetto, è stata accolta a metà novembre 2026.

Il Dna e la catenina

La difesa ha sostenuto che il Dna fosse frutto di una contaminazione con altri reperti pieni di sangue. Una prima genetista non aveva trovato tracce sulla collanina, mentre in un secondo esame, condotto a Roma, ne era emersa una quantità minima, pari a tre picogrammi.

Le foto degli anni Ottanta raccolte dalla trasmissione Le Iene mostravano una catenina lunga tra i 68 e i 72 centimetri, contro i 58 trovati a casa di Busetto. I legali hanno sostenuto che si trattasse di una collana di famiglia.

La nuova consulenza della genetista Lucia Bartoloni ha messo in dubbio la catena di conservazione dei reperti e la sanificazione del laboratorio. La Corte ha quindi acquisito l’intero fascicolo, comprese le consulenze di parte sulla lunghezza della collana e sulla conservazione delle prove.

Le parole della difesa

Gli avvocati hanno parlato di un risultato atteso da anni. Doglioni ha ricordato che la donna non credeva ancora alla decisione, e ha aggiunto che il caso poteva essere chiarito già da qualche anno. Busetto, ora, vuole soltanto tornare alla vita di tutti i giorni e trascorrere il Natale in tranquillità.