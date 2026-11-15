Centinaia di uomini sono scesi in piazza a Berna per dire no alla misoginia e alla violenza contro le donne, chiedendo agli uomini di esporsi in prima persona.

Sabato, davanti al Parlamento di Berna, capitale della Svizzera, centinaia di uomini hanno partecipato a una manifestazione contro la misoginia e la violenza sulle donne. Gli organizzatori sostengono che gli uomini debbano esporsi di più, perché la battaglia contro questi fenomeni non può restare affidata solo alle donne e alla società civile.

La protesta, promossa dal gruppo Men Against Violence Against Women, nasce dalla preoccupazione per la diffusione di atteggiamenti misogini online, soprattutto tra adolescenti e giovani uomini.

Secondo gli organizzatori, serve una controproposta narrativa più forte, costruita dagli stessi uomini.

Il ruolo della manosfera online

Le idee misogine trovano spazio nella cosiddetta manosfera, una rete poco definita di forum e influencer di estrema destra che promuovono il predominio maschile e l’ostilità verso il femminismo. Alcuni di questi influencer, dopo la vittoria di Donald Trump alle presidenziali statunitensi, si sono sentiti legittimati a diffondere derisione e minacce contro le donne.

Christoph Gosteli, assistente sociale di 42 anni, ha co-organizzato la manifestazione insieme al gruppo maenner. Ha dichiarato: “Noi uomini siamo parte del problema, che è la violenza contro le donne e le persone queer. Per questo dobbiamo prendere posizione e dire che non vogliamo più far parte del problema, ma della soluzione.”

Lo studio dell’Università di Zurigo

Un’indagine pubblicata a giugno dall’Università di Zurigo e da MenCare, una rete di associazioni svizzere di uomini e padri, ha rilevato che la metà dei rispondenti maschi tra i 18 e i 24 anni ha una visione restrittiva e basata sul dominio della mascolinità. Molti di loro temono che gli “uomini veri” siano sempre più emarginati nella società.

Lo studio chiede un dibattito sistematico, coinvolgendo l’intera società, sugli ideali di mascolinità che favoriscono la violenza, a partire dalle scuole.

Le parole del ministro della Giustizia

Il ministro della Giustizia svizzero Beat Jans ha partecipato, nei giorni scorsi, a una conferenza sui pericoli degli abusi online contro le donne. Nel suo intervento del 2 novembre ha affermato che gli uomini commettono quattro quinti dei crimini violenti e che, nei casi di stupro, la quota arriva al 99%.

Jans ha poi aggiunto: “Non tutti gli uomini, è vero. Ma dobbiamo ammettere che quasi sempre si tratta di uomini. La violenza maschile non inizia con il primo colpo, inizia con un commento denigratorio. Noi uomini abbiamo tutti un dovere.”