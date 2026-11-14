Dopo undici giorni di spoglio, le proiezioni della NBC News e di altre testate indicano Jonathan Kreiss-Tomkins come nuovo governatore dell’Alaska. È il primo esponente democratico a ricoprire la carica dal 1998. Il candidato, 37 anni, è un ex membro del Parlamento statale e diventa il più giovane governatore nella storia dello Stato.

Il risultato arriva in un quadro nazionale favorevole ai democratici. Nelle elezioni di midterm il partito ha ottenuto ampie vittorie nei governi statali e ha conquistato la maggioranza in entrambi i rami del Congresso. Con questo successo, i democratici controlleranno la carica di governatore in 30 Stati, tra cui Iowa, Georgia, Ohio e Texas, dove hanno strappato la guida dopo anni di predominio repubblicano.

Il conteggio dei voti per la guida dell’Alaska

Con lo scrutinio oltre il 95%, Kreiss-Tomkins si attesta al 50,8%, pari a 139.293 voti. La principale avversaria, la repubblicana Bernadette Wilson, sostenuta dal presidente Donald Trump, ferma al 28,1% con 77.110 voti. Il candidato ha costruito il consenso su riduzione del costo della vita, pieno finanziamento delle scuole pubbliche e regolamentazione della costruzione di centri dati.

Un elemento decisivo è stato il sostegno della senatrice repubblicana Lisa Murkowski, una delle poche esponenti del suo partito disposte a prendere le distanze da Trump su alcune questioni di politica interna ed estera. Il risultato provvisorio, con il 50,2% delle prime preferenze, si basa sui dati disponibili nelle fasi finali dello scrutinio.

La corsa al Senato ancora aperta

Resta invece in sospeso il seggio del Senato federale. La democratica Mary Peltola ha superato il repubblicano Dan Sullivan di quasi quattro punti percentuali, con il 91% delle schede scrutinate e il 49,8% dei voti. Il sistema dell’Alaska, basato sul ranked choice voting, prevede che si proceda con le seconde preferenze se nessuno raggiunge il 50%.

Lo spoglio si concluderà il 18 novembre. La campagna di Peltola ha dichiarato: “Non c’è la possibilità matematica per Sullivan di vincere, Mary sarà eletta in modo chiaro la prossima senatrice dell’Alaska”. In caso di vittoria, i democratici strapperebbero nove seggi ai repubblicani e otterrebbero una maggioranza di 56 seggi nel prossimo Senato.