Roger Waters e Kamilah Chavis si separano dopo cinque anni di matrimonio. L’ex bassista dei Pink Floyd avrebbe presentato un’istanza di divorzio presso la Corte Suprema di New York, come riportato da Rolling Stone US e USA Today. I documenti sarebbero stati depositati martedì e il procedimento risulta classificato come “contestato“: significa che almeno una delle condizioni della separazione non è ancora stata concordata.

Al momento non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sul contenuto della richiesta. Per il musicista britannico si tratta del quinto divorzio.

Divorzio Roger Waters: la richiesta depositata alla Corte Suprema di New York

La notizia della separazione è stata riportata dalla stampa statunitense. Secondo quanto riferito, Waters avrebbe avviato formalmente le pratiche per mettere fine al matrimonio con Kamilah Chavis, sposata nell’ottobre del 2021.

Il caso è stato registrato come “contestato“, una classificazione che indica la presenza di questioni ancora aperte tra i coniugi. Non è quindi noto se i due abbiano già raggiunto un’intesa su aspetti come la divisione dei beni o le altre condizioni del divorzio. I documenti depositati presso la Corte Suprema di New York, inoltre, non sono stati resi pubblici nei loro contenuti.

L’annuncio delle nozze era arrivato direttamente dal musicista, che nell’ottobre 2021 aveva condiviso su Facebook alcune fotografie insieme alla compagna. In uno degli scatti i due erano ritratti mentre tagliavano una torta in cucina, in un altro si trovavano su un ponte insieme al loro cane, Sweet Georgia Brown.

A corredo delle immagini, Waters aveva accompagnato la notizia con parole entusiaste: “Sono così felice, finalmente quella giusta“. In altre didascalie aveva definito se stesso “un uomo molto felice” e la compagna “una sposa bellissima“.

Il quinto divorzio e i matrimoni precedenti

Per Roger Waters, oggi, si tratterebbe del quinto divorzio. Prima di Kamilah Chavis, il musicista era stato sposato con altre quattro donne. Il primo matrimonio risale al 1968, quando aveva sposato Judith Trim. La loro unione si è conclusa nel 1975.

Nel 1976 Waters ha poi sposato Carolyne Christie, dalla quale ha avuto due figli, Harry e India. La coppia ha divorziato nel 1992. L’anno successivo il musicista è convolato a nozze con Priscilla Phillips: dalla loro relazione è nato il figlio Jack, prima della separazione definitiva nel 2001.

Nel 2012 era arrivato il matrimonio con l’attrice e regista Laurie Durning, terminato con una separazione nel 2015, dopo tre anni. Ora, a distanza di cinque anni dalle nozze con Chavis, si apre un nuovo capitolo nella vita privata dell’artista.

Come è nata la storia d’amore con Kamilah Chavis

Waters aveva conosciuto Kamilah Chavis durante uno dei suoi concerti. All’epoca lei lavorava nel settore dei trasporti e si occupava di accompagnarlo in automobile dall’hotel alla sede dello spettacolo.

In un’intervista rilasciata nel 2018 alla testata argentina Infobae, il musicista aveva raccontato il primo incontro e l’attrazione nata nei suoi confronti. “La mia guardia del corpo sedeva davanti con lei e chiacchieravano, mentre io restavo dietro. Non so, c’era qualcosa in lei che mi ha attratto“, aveva spiegato.

Poi aveva ricordato il momento in cui aveva trovato il coraggio di rivolgerle la parola. “Un giorno le ho detto: ‘Scusa’, e lei si è voltata. ‘Ti hanno mai detto che hai degli zigomi bellissimi?’, le ho chiesto“. Waters aveva notato una piccola reazione nella donna e aveva concluso il racconto con una frase: “È stato l’inizio di tutto“.

Una storia che nel 2021 era culminata con il matrimonio e che oggi, secondo le indiscrezioni della stampa americana, sarebbe arrivata al capolinea.