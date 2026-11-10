Bruce Willis è uno degli attori più apprezzati e conosciuti al mondo e le sue interpretazioni in tante pellicole ne hanno accresciuto la fama nel corso della sua carriera ma da qualche anno è stato colpito da una grave malattia ed ha deciso di ritarsi dalle scene, affidandosi solo all’affetto dei propri cari e alle cure mediche.

Scopriamo quindi come sta e quali sono le prospettive future.

Bruce Willis, la decisione di donare il cervello per la scienza post-morte

In questo momento di massima difficoltà, Willis può contare sulla massima vicinanza del nucleo familiare, comprese le tre figlie Rumer, Scout e Tallulah, assieme alla seconda moglie Emma Herming ed anche dall’appoggio della prima moglie, la famosa attrice Demi Moore.

La decisione intrapresa da Emma Herling, di comune accordo con il resto dei familiari è stata di donare il cervello alla scienza, una volta che Willis morirà. Una scelta “emotivamente devastante ma scientificamente necessaria” ha commentato.

Difatti il cervello dell’oggi 71enne sarà analizzato dagli scienziati così da poter scoprire nuove terapie in grado di combattere la malattia nel prossimo futuro.

Bruce Willis, come sta oggi l’attore americano

Bruce Willis, oggi ha 71 anni ed è affetto da Demenza Frontetemporale dal 2023, in questi tre anni le sue condizioni sono peggiorate notevolmente, tanto che il quadro clinico è davvero preoccupante.

Lui sta in casa sul divano e dall’esterno sembra un uomo di mezza età in apparente buono stato di salute, ma in realtà non osserva molto di quello che sta accadendo nel mondo. I familiari raccontano, come riporta The Social Post, che è presente ma non ci fa molto caso.

Sempre chi gli è vicino ne fa una disamina per far comprendere come si vedrebbe un soggetto che soffre di demenza: “sembra un bambino che osserva un oggetto nuovo con curiosità nel continuo tentativo di comprenderlo“.