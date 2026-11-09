Una dermatite apparentemente innocua, poi disturbi alla vista, difficoltà respiratorie e una stanchezza difficile da gestire. Simona Izzo ha raccontato il lungo periodo di paura che ha preceduto la diagnosi di una malattia autoimmune, arrivata dopo mesi di incertezza. «Ho pensato di morire», ha confessato l’attrice. Ma di cosa si tratta, quali sono i sintomi da riconoscere e quali trattamenti sono disponibili?

Sindrome di Sjögren: che cos’è, sintomi, rischi e cure

La sindrome di Sjögren è una malattia autoimmune nella quale il sistema immunitario attacca erroneamente alcune strutture dell’organismo, provocando un’infiammazione che interessa soprattutto le ghiandole esocrine, responsabili della produzione di diverse secrezioni. Come spiegato dal professor Lorenzo Dagna a Gazzetta Active, «il bersaglio del sistema immunitario sono soprattutto le ghiandole esocrine, tra cui quelle lacrimali e salivari».

L’infiammazione può coinvolgere anche altre ghiandole e, nei casi più complessi, alcuni organi interni. Le cause precise non sono ancora conosciute. La patologia può presentarsi in forma primaria, quando non è associata ad altre malattie, oppure secondaria, se compare insieme ad altre condizioni autoimmuni, come l’artrite reumatoide e il lupus eritematoso sistemico. Colpisce prevalentemente le donne e tende a manifestarsi intorno ai 40 anni.

I disturbi più caratteristici sono la secchezza degli occhi e della bocca, conseguenza della ridotta produzione di lacrime e saliva. A livello oculare possono comparire bruciore, arrossamento, dolore e la sensazione di avere della sabbia negli occhi. La scarsa lubrificazione può favorire anche infiammazioni come la cheratocongiuntivite. La diminuzione della saliva, invece, può rendere più difficoltose attività quotidiane come parlare e masticare, aumentando il rischio di carie, gengiviti e ulcere. La secchezza può interessare anche la pelle, le vie respiratorie e le mucose genitali. Tra le altre manifestazioni figurano stanchezza persistente, dolori articolari e, in alcuni casi, artrite. Più raramente possono essere coinvolti gli organi interni, con possibili problemi digestivi o respiratori. Esiste inoltre un rischio, seppur meno frequente, di sviluppare alcuni linfomi. Questo perché l’attivazione cronica dei linfociti B, cellule del sistema immunitario che producono anticorpi, può favorire la comparsa di tumori del tessuto linfatico, tra cui i linfomi MALT.

Per diagnosticare la sindrome di Sjögren occorre combinare la valutazione dei sintomi con esami del sangue e test specifici. Attraverso le analisi vengono ricercati alcuni autoanticorpi, tra cui quelli antinucleo, SSA e SSB, oltre al fattore reumatoide. Per verificare la produzione di lacrime si utilizza il test di Schirmer, che prevede l’inserimento di piccole strisce di carta assorbente all’interno delle palpebre. Una produzione inferiore a 5 millimetri viene considerata patologica.

Al momento non esiste una cura definitiva, ma diverse terapie consentono di controllare l’infiammazione e alleviare i sintomi. Attraverso trattamenti personalizzati e un monitoraggio costante è possibile contenere i disturbi e mantenere una buona qualità della vita.

Simona Izzo racconta la malattia: «Ho pensato di morire», i sintomi prima della diagnosi

Una dermatite che non accennava a guarire, seguita da problemi alla vista, una stanchezza sempre più intensa e la sensazione di non riuscire a respirare. È iniziato così il periodo difficile vissuto da Simona Izzo, 73 anni, che ha dovuto affrontare mesi di preoccupazione prima di scoprire l’origine dei suoi disturbi. L’attrice, doppiatrice e regista romana ha raccontato la propria esperienza durante un’ospitata a Storie al bivio weekend, trasmissione di Rai2 condotta da Monica Setta.

A individuare la patologia è stato un immunologo, dopo un percorso caratterizzato da incertezza e timori. «Ho pensato di morire», ha confessato Izzo, ricordando anche il sostegno ricevuto dal marito Ricky Tognazzi. La diagnosi è stata quella di sindrome di Sjögren, una malattia autoimmune cronica che può manifestarsi con sintomi differenti e interessare diverse parti dell’organismo. La stessa patologia è stata diagnosticata anche alla tennista Venus Williams.