Teddy Riner scende in campo: il campione olimpico di judo annuncia la candidatura alle presidenziali francesi del 2027

(Adnkronos) - Dal tatami alla politica, Teddy Riner è pronto ad affrontare una nuova sfida. Il campione francese di judo, 37 anni, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, con l'ambizione di portare un messaggio di unità in un Paese attraversato da profonde division...

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Dal tatami alla politica, Teddy Riner è pronto ad affrontare una nuova sfida. Il campione francese di judo, 37 anni, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, con l’ambizione di portare un messaggio di unità in un Paese attraversato da profonde divisioni politiche. “Mi candido per dimostrare che la Francia può rialzarsi”, ha dichiarato il trentasettenne in un’intervista rilasciata al quotidiano Le Parisien.

Cinque volte campione olimpico e tra gli atleti più rappresentativi della Francia, Riner ha spiegato di voler intraprendere un percorso lontano dalle tradizionali appartenenze politiche. La sua posizione è chiara: si definisce “né di destra né di sinistra” e immagina per sé il ruolo di un “presidente che unisce”.

La candidatura arriva in un momento particolarmente acceso per la politica francese, con il confronto tra il Rassemblement National di Marine Le Pen e La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon a caratterizzare il dibattito pubblico.

In questo scenario, il campione olimpico intende proporsi come una figura capace di superare gli schieramenti e parlare a un elettorato più ampio. L’annuncio è arrivato anche attraverso un filmato pubblicato sui social network. Davanti a una libreria, vestito con una camicia bianca e una giacca scura, Riner ha scelto di rivolgersi direttamente ai cittadini francesi, presentando ufficialmente la propria candidatura: “Mi chiamo Teddy Riner e, oggi, ve lo dico guardandovi dritto negli occhi, mi candido alle elezioni presidenziali del 2027”.

Nel video, l’atleta ha poi richiamato la propria esperienza sul tatami, trasformando la metafora della lotta sportiva in un messaggio rivolto al futuro del Paese: “Il combattimento ha sempre fatto parte di me.

So cosa significa lottare, cadere e rialzarsi sempre”. Originario della Guadalupa e considerato una delle più grandi icone dello sport francese, Riner è ancora impegnato nell’attività agonistica. La sua candidatura aggiunge un elemento inatteso alla corsa per l’Eliseo del 2027.

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