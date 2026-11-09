Il balcone è crollato mentre un uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione in via Matteo Renato Imbriani, a Napoli. La vittima è precipitata al suolo e ha perso la vita.

Tragedia a Napoli, dove un uomo è morto dopo essere precipitato da un balcone il cui solaio è improvvisamente crollato. La vittima stava effettuando alcuni lavori di manutenzione quando si è verificato il cedimento. Ancora da chiarire le cause dell’incidente: la Polizia ha avviato le indagini.

Napoli, crolla il solaio di un balcone: uomo muore dopo la caduta

Tragedia nella mattinata di oggi, 9 novembre, a Napoli, dove un uomo ha perso la vita in seguito al cedimento del solaio di un balcone in via Matteo Renato Imbriani, al civico 27. La vittima, la cui identità è ancora in fase di accertamento, si trovava sulla struttura quando si è verificato il crollo, precipitando al suolo.

L’episodio è avvenuto nel quartiere Avvocata, nella zona di Materdei, lungo la strada che collega via Salvator Rosa con l’area del Vomero. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato impegnato in alcuni interventi di manutenzione sul balcone, tra cui lavori di spicconatura. Non si esclude, quindi, che possa essersi trattato di un incidente sul lavoro.

Le indagini per ricostruire la dinamica: al vaglio le cause del cedimento

Stando alle prime ricostruzioni, la base del balcone si sarebbe improvvisamente sganciata, provocando la caduta dell’uomo. Resta tuttavia da chiarire se a determinare la tragedia sia stato un cedimento della struttura a sbalzo oppure se la vittima abbia perso l’equilibrio durante le operazioni di manutenzione. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, insieme alle forze dell’ordine del commissariato Dante, per effettuare i primi accertamenti. La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le cause del crollo. Al momento, ogni ipotesi resta al vaglio degli investigatori.