In Iraq nasce l’Ospedale Italiano: Gksd trasforma lo storico edificio Turkish Restaurant di Baghdad in un centro multispecialistico

(Adnkronos) – Uno degli edifici più rappresentativi della storia recente di Baghdad, situato in piazza Tahrir, nel cuore della capitale irachena, si prepara a diventare un moderno ospedale multispecialistico che si chiamerà Ospedale Italiano. Il contratto, siglato con la National Investment Commission irachena (Nic), alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Baghdad Nicolò Fontana, prevede per Gksd un investimento di circa cento milioni di dollari.

Prende così ufficialmente avvio il progetto di riqualificazione dello storico edificio conosciuto come Turkish Restaurant. L’iniziativa è promossa dal Gruppo Gksd, fondato e presieduto da Kamel Ghribi, che è anche vice presidente del Gruppo San Donato e prevede la trasformazione dell’edificio in una struttura sanitaria a marchio Hhh – Hospital Healthcare Holdings, piattaforma specializzata nello sviluppo e nella gestione di strutture ospedaliere.

Inaugurato nel 1983, il Turkish Restaurant è un edificio di quattordici piani che, grazie al suo ristorante panoramico, divenne uno dei luoghi più riconoscibili di Baghdad. Sopravvissuto alla Guerra del Golfo e abbandonato nel 2003, è diventato nel tempo il simbolo della resilienza della città.

“Ci sono edifici che custodiscono la memoria di un popolo.

Il Turkish Restaurant è uno di questi. Aver contribuito a creare le condizioni per trasformare un simbolo della resilienza di Baghdad in un luogo dedicato alla salute e alla vita rappresenta per noi un motivo di particolare orgoglio”, ha dichiarato Kamel Ghribi, fondatore e Chairman di Gksd. Il nuovo Ospedale Italiano disporrà di 103 camere, per una capacità fino a 150 posti letto, e comprenderà reparti di terapia intensiva, coronarica e neonatale, tre sale operatorie, di cui una ibrida, sale parto, 17 ambulatori e un pronto soccorso. Saranno oltre 15 le specialità mediche previste, tra cui cardiochirurgia, ginecologia, pediatria e ortopedia. Particolarmente significativo anche il progetto architettonico, interamente italiano, ispirato ai Giardini di Babilonia. La riqualificazione valorizzerà il rapporto con il vicino fiume Tigri e con il verde di Piazza Tahrir, attraverso la realizzazione di nuovi spazi verdi e luoghi d’incontro aperti alla cittadinanza.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di cooperazione tra Italia e Iraq. Dopo il rilascio della licenza di investimento da parte della NIC, sono intervenute le approvazioni dei piani tecnici e di sicurezza e i necessari via libera del Ministero della Salute e della Municipalità di Baghdad. “L’Iraq è un Paese straordinario, ricco di storia, di risorse e soprattutto di futuro. Crediamo profondamente nelle sue potenzialità e nella capacità di trasformare gli investimenti in opportunità concrete per la popolazione – ha aggiunto Ghribi – La sanità è una delle infrastrutture fondamentali dello sviluppo umano. Costruire un ospedale significa investire nella salute, nella dignità delle persone, nella formazione e nel futuro di una comunità. Ed è ancora più significativo quando questo investimento restituisce alla città un luogo che appartiene alla sua memoria collettiva”.

L’iniziativa conferma l’impegno internazionale di Gksd nello sviluppo di infrastrutture sanitarie e nella promozione di progetti che integrano competenze cliniche, ingegneristiche, tecnologiche e gestionali.

“Questo progetto dimostra che la cooperazione economica può diventare uno strumento concreto di ricostruzione e di fiducia. È anche una testimonianza delle opportunità che l’Iraq può offrire alle imprese italiane, soprattutto quando capacità industriale e responsabilità sociale procedono insieme. Vogliamo che un edificio che ha attraversato alcune delle pagine più difficili della storia di Baghdad diventi un luogo nel quale si protegge la vita e si costruisce il futuro. Perché il vero significato dello sviluppo è trasformare le ferite del passato in opportunità per le nuove generazioni”, ha concluso Ghribi.

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