Tragedia nel pomeriggio di domenica 8 novembre al campo volo di via Lamporo, a Vercelli, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita durante un’attività di paracadutismo. La vittima è Vincenzo Criscuolo, originario di Napoli e trasferitosi a Milano per motivi di lavoro. Secondo le prime informazioni, il paracadute non si sarebbe aperto completamente, provocando la caduta dell’uomo e il violento impatto al suolo.

Per il trentacinquenne non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, con un’ambulanza proveniente da Vercelli, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nonostante l’attivazione dei soccorsi, l’incidente si è rivelato fatale.

La notizia ha rapidamente raggiunto le comunità di Napoli e Milano, città legate alla vita personale e professionale di Criscuolo, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto durante il lancio.

Il paracadute si apre solo parzialmente: la tragedia al campo volo di Vercelli

L’incidente si è verificato nel pomeriggio, all’interno dell’area del campo volo di via Lamporo, dove Vincenzo Criscuolo stava partecipando a un’attività di volo.

Stando alle prime ricostruzioni, durante la discesa qualcosa non avrebbe funzionato nel sistema di apertura del paracadute.

La vela si sarebbe aperta soltanto in parte, senza riuscire a rallentare adeguatamente la caduta del 35enne.

L’uomo si è quindi schiantato al suolo riportando ferite fatali. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.30 e sul luogo dell’incidente sono arrivati i mezzi di soccorso sanitario, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Restano da chiarire le circostanze esatte dell’accaduto e le eventuali cause del mancato dispiegamento completo del paracadute. Saranno gli accertamenti a stabilire che cosa sia successo durante il lancio e se vi siano stati problemi tecnici o altri fattori all’origine della tragedia.

Chi era Vincenzo Criscuolo, la vittima dell’incidente

La vittima è Vincenzo Criscuolo, 35 anni, originario di Napoli. Per motivi professionali si era trasferito a Milano, dove si era stabilito.

La sua morte ha trasformato quella che doveva essere un’attività di volo in una tragedia. Al momento, le informazioni disponibili sull’incidente sono ancora preliminari e saranno le verifiche delle autorità a consentire di ricostruire con maggiore precisione gli ultimi momenti del lancio.