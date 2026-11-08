L’Kuda Rah Thila, una popolare zona di immersione nell’atollo di Ari Sud, è stata scena di un episodio insolito che ha rapidamente catturato l’attenzione dei social. Un gruppo di turisti provenienti da una barca della flotta Maldives Legend si trovava a circa 18 metri di profondità quando l’istruttore cinese Xiao Du è stato avvicinato da tre subacquei appartenenti a un’altra imbarcazione, la Infinity X.

Il luogo, descritto dallo stesso Du come “non molto ampio e affollato”, è diventato il teatro di una colluttazione che ha coinvolto spinte, tentativi di strappare la maschera e l’erogatore, e un aggressivo uso delle pinne.

Come è iniziata la colluttazione a 18-20 metri di profondità

Secondo la ricostruzione fornita da Xiao Du, il primo sub, proveniente da sotto, lo ha spinto facendo segni con le mani.

Nel tentativo di difendersi, Du ha allontanato l’aggressore usando le pinne. Poco dopo, un secondo subacqueo, identificato da Du come una guida della Infinity X, gli ha afferrato il braccio. Tre persone contro una sola ha definito la situazione, aggiungendo che il secondo sub ha cercato di strappare la sua maschera e l’erogatore.

Un terzo sub è intervenuto poco dopo, formando un cerchio attorno a Du, il quale ha dovuto contenere la sua reazione per evitare un’escalation più violenta.

Il ruolo delle attrezzature e della formazione

Du ha sottolineato che, grazie alla sua esperienza – immersioni dal 2019 – è riuscito a liberarsi dalla stretta, usando le proprie abilità di istruttore per gestire la pressione fisica. Una volta riemersi, Du e il suo compagno hanno chiesto conto alle altre imbarcazioni, esclamatando: “Così mi uccidete sott’acqua, siete in tre! Tre persone contro una sola è molto scorretto!”. Il video, ripreso dallo stesso Du, mostra il caos a circa 20 metri di profondità, confermando la pericolosità della situazione per tutti i coinvolti.

Reazioni delle compagnie e intervento delle autorità

La Maldives Legend ha riconosciuto l’incidente tra i propri ospiti e una guida della Infinity X, affidandolo alle autorità competenti. Il responsabile vendite e marketing Ali Sujuaan Shafeeq ha comunicato che, in base a una verifica interna, lo scontro sarebbe iniziato tra la guida della seconda barca e un ospite, con l’intervento del team della flotta avvenuto solo successivamente. La compagnia ha sospeso la guida coinvolta e ha ribadito una politica di tolleranza zero verso comportamenti violenti.

Nel frattempo, la National Boating Association delle Maldive ha chiesto un’indagine completa, imparziale e trasparente da parte di polizia, del Ministero del Turismo e delle autorità competenti, invitando a non trarre conclusioni affrettate. L’associazione ha precisato che gli episodi isolati non devono danneggiare la reputazione del settore turistico delle Maldive, pur riconoscendo la legittima preoccupazione per la sicurezza dei subacquei.