La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio: sarebbero 21 gli elementi investigativi che porterebbero alla colpevolezza del 38enne nel caso Garlasco.

Sarebbero 21 gli elementi investigativi che, secondo la Procura di Pavia e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, porterebbero alla colpevolezza di Andrea Sempio che, secondo l’accusa, avrebbe ucciso Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto del 2007.

Garlasco e rinvio a giudizio per Sempio: tutti gli indizi che possono inchiodarlo

Il delitto di Garlasco continua ad avere la massima attenzione mediatica.

La richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio, ora al vaglio del gup, si fonda su un impianto preciso. Secondo la nota diffusa dalla Procura di Pavia, il movente dell’omicidio sarebbe da ricondurre al rifiuto di Chiara Poggi di cedere davanti a un approccio sessuale tentato dallo stesso Sempio.

A Sempio vengono inoltre contestate due aggravanti: la prima riguarda la crudeltà verso la vittima, “in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto“. La seconda invece attiene ai motivi, definiti abietti e “riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio”.

Ma ecco quali sarebbero i 21 indizi contro Sempio.

Caso Garlasco: tutti gli indizi contro Andrea Sempio

Sarebbero 21 gli elementi investigativi che, secondo la Procura di Pavia e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, porterebbero alla colpevolezze di Andrea Sempio. Tra gli aspetti ritenuti più rilevanti da parte degli inquirenti figurano le presunte incongruenze nelle dichiarazioni fatte dallo stesso Sempio sulle telefonate effettuate a casa dei Poggi nei giorni precedenti al delitto, oltre al Dna trovato sulle unghie della vittima e all’impronta 33 ancora bagnata e trovata nei pressi del corpo di Chiara, oltre ai dubbi sull’alibi fornito dal 38enne. Di rilevanza sarebbero anche le ricerche online e i contenuti pubblicati sempre da Sempio. Secondo l’impostazione accusatoria formulata dalla Procura di Pavia e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, questi elementi traccerebbero il profilo di una personalità caratterizzata da frustrazioni personali e da una condotta non rispettosa della sfera femminile.