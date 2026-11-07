Un volo terminato in tragedia sul Monte Canto, nella Bergamasca, dove un Cessna 210 Centurion si è schiantato provocando la morte del pilota. La vittima è Massimiliano Toninelli, imprenditore cremonese di 59 anni, che avrebbe segnalato alcuni problemi tecnici prima di perdere i contatti radio. Aperte due inchieste per chiarire le cause dell’incidente e ricostruire gli ultimi momenti del volo.

Incidente aereo sul Monte Canto, il Cessna precipita: morto il pilota Massimiliano Toninelli

Tragedia nella mattinata di venerdì 6 novembre sul Monte Canto, in provincia di Bergamo, dove un aereo da turismo è precipitato dopo aver perso i contatti radio. Come riportato da Bergamo News, a bordo del Cessna 210 Centurion si trovava soltanto il pilota, Massimiliano Toninelli, imprenditore di 59 anni originario di Piadena Drizzona, nel Cremonese.

L’uomo avrebbe segnalato alcuni problemi tecnici durante il volo, prima che il velivolo scomparisse dai radar.

L’allarme è scattato dopo l’attivazione del sistema satellitare internazionale Cospas-Sarsat e le ricerche si sono concentrate tra Ambivere, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello e Pontida. Il Cessna era decollato alle 10:06 dall’aeroporto di Valbrembo, diretto a Montichiari, nel Bresciano.

Intorno alle 15 sono stati individuati i primi rottami nei pressi dell’abbazia di Fontanella. Poco dopo, i soccorritori hanno raggiunto il relitto, completamente distrutto dall’impatto e interessato da un incendio.

Per il pilota non c’era ormai più nulla da fare. Le operazioni di ricerca sono state rese difficili dalla pioggia, dal vento e dalla scarsa visibilità. Decisivo per individuare l’aereo è stato l’impiego di apparecchiature radiofinder e degli strumenti per localizzare il segnale di emergenza, con il supporto della Guardia di Finanza.

Chi era Massimiliano Toninelli: l’imprenditore cremonese e il terzo incidente aereo mortale del 2026

Massimiliano Toninelli era conosciuto nel territorio cremonese per la sua attività imprenditoriale. Insieme ai fratelli era alla guida della Toninelli Casalinghi, azienda specializzata nella distribuzione di stoviglie e prodotti per il settore HoReCa. Appassionato di volo, in passato era già sopravvissuto a un grave incidente con il paracadute, affrontando un lungo periodo di degenza. La sua morte rappresenta il terzo incidente aereo mortale registrato nel 2026 nella Bergamasca.

Sulla morte di Toninelli sono ora in corso due distinti accertamenti: la Procura di Bergamo, con il coordinamento della pm Letizia Ruggeri, ha aperto un fascicolo, mentre l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha avviato un’inchiesta tecnica, inviando un investigatore sul luogo dello schianto. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause dell’incidente.

Tra le ipotesi al vaglio figurano un possibile guasto tecnico, le condizioni meteorologiche avverse o un malore del pilota. Resta inoltre da comprendere perché il Cessna abbia cambiato direzione, puntando verso il Monte Canto anziché proseguire verso Sud, lungo una rotta che non avrebbe previsto il passaggio vicino a rilievi montuosi.