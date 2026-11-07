Home > Video > Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo L'allarme nel decimo rapporto 'The Lancet Countdown on Health and Climate Change'... di Adnkronos Pubblicato il 7 Novembre 2026 alle 11:57 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos L’allarme nel decimo rapporto ‘The Lancet Countdown on Health and Climate Change’ https://www.youtube.com/watch?v=Ij1rctWaIOs Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale. Apri nell'app