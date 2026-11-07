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Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo

Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo

L'allarme nel decimo rapporto 'The Lancet Countdown on Health and Climate Change'...

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L’allarme nel decimo rapporto ‘The Lancet Countdown on Health and Climate Change’

https://www.youtube.com/watch?v=Ij1rctWaIOs

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