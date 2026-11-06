Lopez (Cna): “Molte pmi della moda hanno investito in sostenibilità”

Lopez (Cna): “Molte pmi della moda hanno investito in sostenibilità”

“Come Cna rappresentiamo circa 20mila imprese nella filiera della moda, soprattutto pmi che negli ultimi anni hanno investito molto nella sostenibilità, nell’ecodesign, consapevoli che devono intraprendere un certo tipo di percorsi e raggiungere determinati obiettivi”. Così Natalia Gil Lopez...

“Come Cna rappresentiamo circa 20mila imprese nella filiera della moda, soprattutto pmi che negli ultimi anni hanno investito molto nella sostenibilità, nell’ecodesign, consapevoli che devono intraprendere un certo tipo di percorsi e raggiungere determinati obiettivi”. Così Natalia Gil Lopez, responsabile dipartimento Politiche ambientali di Cna, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.

https://www.youtube.com/watch?v=XM1s0zJjqm8