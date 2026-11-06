Caso Ramy, il papà: “Voglio solo giustizia e verità per mio figlio”

"Voglio solo giustizia e verità per Ramy. Ramy è sempre presente, è nel mio cuore, cammina nel mio sangue, la sua morte è una tragedia. Ho fiducia nella giustizia italiana e lo ripeto: voglio solo la giustizia e la verità". Lo afferma Yehia Elgaml, il papà del 19enne morto in un inseguimento a...

“Voglio solo giustizia e verità per Ramy. Ramy è sempre presente, è nel mio cuore, cammina nel mio sangue, la sua morte è una tragedia. Ho fiducia nella giustizia italiana e lo ripeto: voglio solo la giustizia e la verità”. Lo afferma Yehia Elgaml, il papà del 19enne morto in un inseguimento al quartiere Corvetto, a margine dell’udienza preliminare, in corso a Milano, che vede indagati sette carabinieri e Fares Bouzidi, l’amico della vittima che era alla guida dello scooter coinvolto nell’incidente stradale del 24 novembre 2024.

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