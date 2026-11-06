Incidente tra auto e trattore: il bilancio del terribile impatto

Incidente tra auto e trattore: il bilancio del terribile impatto

Un incidente terribile dalle conseguenze disastrose ha sconvolto l’hinterland cremonese e riacceso il dibattito legato ai sinistri che, nel nostro paese, accadono con una frequenza elevatissima, come spesso accade le cause possono essere le più disparate anche se principalmente questi si verificano o per superamento dei limiti di velocità o per tentativi di sorpasso azzardati.

Incidente tra auto e trattore, la dinamica al vaglio degli inquirenti

La dinamica dell’impatto è sotto analisi degli inquirenti che dovranno capire, grazie ai segni lasciati sull’asfalto che cosa possa essere successo.

Diverse le ipotesi dal sorpasso azzardato ad una perdita del controllo dell’auto a causa dell’asfalto bagnato che ha portato il conducente dell’autovettura, una Opel Meriva, a perdere il controllo del veicolo.

Il tratto interessato è una provinciale a doppio senso, a questo va aggiunta la pericolosità del manto stradale reso infido dalla pioggia caduta durante la giornata odierna.

Morto un uomo di 35 anni nell’incidente terribile tra un’auto e il trattore

Entrando nel vivo del sinistro bisogna segnalare che l’impatto ha causato la morte di una persona, un uomo di 35 anni, al volante dell’automobile che ha impattato contro il trattore.

Si tratta di un cittadino della Costa d’Avorio, da anni residente in provincia di Cremona, a Bordolano, accanto a lui una donna, presumibilmente la moglie, anche lei ferita gravemente nell’impatto, difatti è attualmente in pericolo di vita.

Ferito seppur in modo non grave il guidatore del trattore, altro veicolo protagonista dell’impatto, un uomo di 68 anni che ha mostrato evidenti segni di shock per quanto accaduto. Sia il 68enne che la 45enne ferita sono stati ricoverati all’ospedale civile di Brescia, come riporta Il Giorno.

L’auto viaggiava in direzione Casalbuttano, arrivando da Casalmorano, al km 53.600 vi era una curva e il 35enne al volante per cause ancora sconosciute l’avrebbe presa in modo sbagliato invadendo la corsia opposta trovandosi davanti il trattore non potendolo evitare.