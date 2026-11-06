Una puntata di BellaMa’ ha scatenato un vero turbine di discussioni: il conduttore Pierluigi Diaco ha affrontato l’ex sacerdote Alberto Ravagnani con una serie di domande sulla sua vita sentimentale e sul suo orientamento sessuale. La trasmissione ha subito registrato un’ondata di commenti, critiche e sostenitori, trasformando un’intervista televisiva in un dibattito nazionale sul diritto al coming out e sui limiti del giornalismo d’intrattenimento.

Le Iene analizzano l’intervista di Diaco a Ravagnani

Nel programma di Le Iene, intitolato “gay o non gay sono fatti miei”, il giornalista Gaston Zama ha sviscerato la vicenda, evidenziando come online e sui quotidiani siano fiorite accuse di outing. Zama ha citato la frase pronunciata da Diaco al telefono – “ognuno ha i suoi tempi” – interpretandola come una risposta evasiva a una domanda che molti ritengono invadente.

Il servizio ha anche mostrato un estratto dello sketch di Fiorello, dove il comico ironizza sul presunto “mostro” che costringe gli ospiti a rivelare la loro sessualità. L’analisi di Le Iene ha armato la discussione di nuove argomentazioni, tra cui la suggestione che Diaco avesse “forzato” Ravagnani a parlare di un tema che, a suo dire, non aveva voluto condividere.

Le reazioni della comunità LGBTQ

Per dare più peso al dibattito, Zama ha intervistato diverse personalità apertamente gay, pansessuali o transessuali. Vladimir Luxuria ha definito l’intervista un vero outing, sostenendo che Diaco era convinto dell’omosessualità di Ravagnani e che, per sua parte, avrebbe dovuto lasciar decidere all’intervistato il momento del proprio annuncio. Jonathan Bazzi ha sottolineato che le domande di Diaco sembravano insinuare una conoscenza pregressa, mentre Andrea Batilla ha ricordato che forzare un coming out negli Stati Uniti può rovinare la carriera di chi lo subisce. Le opinioni raccolte hanno contribuito a dipingere la notte mediatica come un vero campo di battaglia tra rispetto della privacy e curiosità del pubblico.

La difesa di Diaco e le dichiarazioni di Milly Carlucci

Diaco ha risposto a Le Iene sostenendo che la sua intenzione era puramente giornalistica: “Sono stato molto cortese, ma anche sincero con lui, perché non amo l’ipocrisia”. Ha anche ricordato di aver avvisato Ravagnani in camerino, spiegando che l’intervista sarebbe stata “tosta e sincera”. Il conduttore ha ribadito la propria identità di “cattolico conservatore” e il legame con il proprio compagno, affermando che ammettere sia l’amore per uomini che per donne non contraddice la sua posizione. Milly Carlucci, presente in collegamento a “La Volta Buona”, ha definito l’intervista “infelice” e ha espresso solidarietà a Ravagnani, sottolineando l’importanza di un confronto televisivo privo di “atteggiamenti morbosi o aggressivi”.

Il contesto televisivo e gli ascolti

Nonostante le polemiche, la puntata di BellaMa’ del 4 novembre ha registrato un significativo aumento degli ascolti, passando dal 5,8 % di share nella prima parte al 7,1 % nella seconda. Il Consiglio di Amministrazione della Rai è stato sollevato dalla vicenda, con il Cdr del Daytime Rai e i Comitati Pari Opportunità che hanno pubblicato una nota di solidarietà verso Ravagnani. Parallelamente, il giornalista Fabio Giuffrida ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto al Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti per possibili violazioni deontologiche. La tensione tra libertà di domanda e rispetto della privacy rimane al centro del dibattito, e la questione sembra destinata a continuare a riemergere su nuove testate e piattaforme.

La tempesta scaturita dall’intervista di Diaco ha messo in luce una serie di interrogativi sul ruolo dei conduttori televisivi, sul diritto al coming out e sulla responsabilità dei media nell’affrontare temi sensibili. Mentre alcuni difendono la necessità di porre domande scomode, altri denunciano quello che percepiscono come un outing forzato. Con le parole di Diaco che riecheggiano “ognuno ha i suoi tempi” e le critiche di personaggi come Luxuria e Carlucci, il dibattito resta aperto, pronto a fornire nuovi spunti di riflessione nelle prossime settimane.