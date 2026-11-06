In via del Foro Italico a Roma si è verificato un terribile incidente stradale nel quale ha perso la vita un ragazzo di 24 anni. Una 21enne è stata denunciata, si era allontanata senza prestare soccorso.

In via del Foro Italico si è verificato un terribile incidente stradale nel quale ha perso la vita un ragazzo di 24 anni. Una 21enne è stata denunciata, si era allontanata senza prestare soccorso. I dettagli.

Roma, 24enne morto in un incidente stradale in via del Foro Italico

Ieri, giovedì 5 novembre 2026, si è verificato un terribile incidente in via del Foro Italico a Roma, nel quale ha perso la vita un motociclista italiano di soli 24 anni.

L’incidente, per l’esattezza, si è verificato all’altezza del civico 430, in direzione San Giovanni, e ha coinvolto una Piaggio Vespa, condotta dal 24enne e un’auto Toyota Aygo X, alla cui guida si trovava una ragazza di 21 anni, la quale si era però allontanata dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Subito sono partite le indagini da parte degli agenti della Polizia Locale, II Gruppo Parioli, indagini che si sono concentrate sia nel capire l’esatta dinamica del sinistro, sia sull’identificazione del veicolo che si era allontanato in seguito all’impatto, al fine di identificare il guidatore, ovvero una 21enne.

Roma, 24enne morto in un incidente stradale: denunciata una 21enne

Sarebbe una ragazza di 21 anni italiana la conducente della Toyota Argo X coinvolta nell’incidente in via del Foro Italico a Roma nel quale ha perso la vita un ragazzo di 24 anni. La giovane non si sarebbe fermata a prestare soccorso e sarebbe ora stata denunciata dalla Polizia locale di Roma Capitale.

La sua identificazione sarebbe avvenuta grazie all’acquisizione e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e alle testimonianze raccolte. Già ieri sera gli agenti erano riusciti a individuare l’autovettura coinvolta e mentre erano in corso le indagini, la 21enne, sempre ieri sera, si è presentata autonomamente presso gli uffici del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. La giovane come detto è stata denunciata all’Autorità giudiziaria pe r le ipotesi di reato di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. L’auto è stata sequestrata. Le indagini intanto proseguono per fare chiarezza su ogni cosa.